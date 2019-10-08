'Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor'

Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Kartal, "Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor. Alerjik reaksiyona, enfeksiyon hastalıklarına, geçici tüylenmeye, kalıcı izlere neden olabiliyor." dedi.

'Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor'
ANTALYA
G.Tarihi: 08.10.2019 18:05
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, geçici dövmelerin yan etkilerinin kalıcı olabileceğini belirterek, "Alerjik reaksiyona, enfeksiyon hastalıklarına, geçici tüylenmeye, kalıcı izlere neden olabiliyor." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğinde görevli öğretim üyesi Kartal, AA muhabirine, yaz aylarında geçici dövme yaptıranların sayısının arttığını söyledi.

Normal kınanın zararsız olduğunu, eskiden beri kullanıldığını vurgulayan Kartal, Hint kınasına konulan bazı maddelerin ise yan etkiye neden olabildiğini belirtti.

"İsmi kına olduğu için masum kabul ediliyor. Aileler tatile gittiklerinde çocuklara bile geçici dövme yaptırıp dönüyor. Organizasyonlarda kına dövmesi yapılması artık adet gibi oldu." ifadelerini kullanan Kartal, şöyle konuştu:

"Ancak bunun içerisine özellikle bazı maddeler ekliyorlar ki bunlardan biri parafenilendiamin. O da siyahlığı sağlayıp, kalıcılığını artırmak için konuluyor. Bu maddeye karşı alerjiyi çok sık görüyoruz. Çocuklar erken yaşta bu maddeyle temas ediyor ve kişi duyarlı hale geldiği andan itibaren ileride bu maddeleri içeren bazı ürünlerle karşılaştığında çok fazla tepkime veriyor."

"Saç boyalarında da bu madde var"

Bu maddenin saç boyalarında da olduğunu ifade eden Kartal, buna alerjisi olanların boyayla temas ettiğinde abartılı alerjik reaksiyon gösterdiğini dile getirdi.

Geçici dövmelerde sadece parafenilendiamin değil başka maddelerin de olduğunu anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Bunların çeşitli yan etkilerini, zararlarını görüyoruz. Hatta geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor. Alerjik reaksiyona, enfeksiyon hastalıklarına, geçici tüylenmeye, kalıcı izlere neden olabiliyor. Alerji yan etkisinin bile oldukça dikkate alınması gerekiyor. Yeni bir vakam, yaz tatilinde bileğine Hint kınasından dövme yaptırmış, hastada hızlı şekilde alerjik reaksiyon gelişmiş. Bileğindeki dövme, üç boyutlu şekilde kabardı. Hastaya yaptığımız testte de parafenilendiamin denilen maddeye karşı alerji tespit ettik. Saç boyasına karşı da alerji geliştirdiğini belirledik."

Hastanelere geç başvuran vakalarda kalıcı izler oluşabildiğini bildiren Kartal, bu konuda farkındalık oluşturmak gerektiğini vurguladı.

"Doğal olan masum sanılıyor"

Doğal ürünlere yoğun talep olduğuna işaret eden Kartal, şunları kaydetti:

"Doğal denilen her şeyin sonuçları doğal olmayabiliyor. Hatta halkımız bazen bunları ağızdan da alıyor. Ciddi yan etkileriyle, böbrek sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Yüzüne sürüyor, alerji yapabiliyor, alerjiden enfeksiyon olabiliyor, hekime geç gidiyor. Bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Cilde uygulanan ürünleri mutlaka doktorunuza danışın, yoksa pişman olabiliyorsunuz, telafisi mümkün olmayan yan etkilerle karşılaşabiliyorsunuz."

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