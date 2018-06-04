- Freni tutmayan ATV duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı



Antalya’nın Alanya ilçesinde freni tutmayan ATV, sahil kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi sahil şeridinde meydana geldi. Sahil yolunda gezintiye çıkan Murat İpek’in (29) idaresindeki plakasız Halk arasında ATV olarak bilinen 4 tekerli motosiklet, iddiaya göre frenleri tutmayınca, kontrolden çıkıp duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden yola savrulan sürücü İpek ile yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Kurban ve Taha Koncagül yaralandı. Kaza görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kazanın bulunduğu bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücü İpek’in yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı Kurban ve Koncagül ise ambulanslarla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralı Kurban ve Koncagül’ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken İpek’in cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



İHA

