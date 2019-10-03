Emre öğretmen gönüllere dokunuyor

Antalya'da müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, sosyal medyadan başlattığı projeyle maddi imkanı olmayan öğrencilere, hediye ettiği bağlamalarla gönüllere dokunuyor.

Emre öğretmen gönüllere dokunuyor
ANTALYA
G.Tarihi: 03.10.2019 11:48
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Isparta Düğün Salonları

Emre öğretmen gönüllere dokunuyor
- Antalya'da köyleri gezip unutulmaya yüz tutmuş türküleri kayıt altına alan müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, sosyal medyadan başlattığı "Bu sazı çalarım" projesiyle maddi imkanı olmayan öğrencilere saz hediye ediyor
- Dayıoğlu:
"Yakın çevremden, sosyal çevremden, öğretmen arkadaşlarımdan bir saz bile olsa istiyorum. O sazları alıp, projenin sosyal medya hesapları vasıtasıyla müzik öğretmenlerine ulaştırıyorum"
- "Saz hediye ettiğimiz öğrenciler bana mutluluklarını iletti. Öğrencilerin yüzlerindeki küçük bir tebessüm bana yetti"

Antalya'da müzik öğretmenliği yapan Emre Dayıoğlu, sosyal medyadan başlattığı projeyle maddi imkanı olmayan öğrencilere hediye ettiği sazlarla adeta gönüllere dokunuyor.
Kaş ilçesinde görev yapan Dayıoğlu, köyleri gezerek kayıt altına aldığı unutulmaya yüz tutmuş türküleri sosyal medyadan paylaşıyor.
Yaptığı paylaşımlarla kısa sürede adından söz ettiren Emre Dayıoğlu, maddi imkanı olmayan öğrenciler için sosyal medyadan "Bu sazı çalarım" projesi başlattı.
Projeyle Türkiye'nin birçok ilindeki 50 öğrenciye hediye edilen sazları ulaştıran Dayıoğlu, bin sazı daha öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor.
- "Saz çalmayan, saza ilgi duymayan çocuk kalmayacak"
Emre Dayıoğlu, öğretmenliğin yanı sıra Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş ezgileri derleyerek kayıt altına aldığını söyledi.
Müziği çok sevdiği için öğrencileri de sazla buluşturmak istediği için projeyi hayata geçirdiğini aktaran Dayıoğlu, şöyle konuştu:
"Çocukluğumda saza ulaşmak kolay değildi. Aslında şimdi de kolay değil. Yaklaşık 8 yıllık müzik öğretmenliği dönemimde öğrencilerimin ilgisi olmasına rağmen saz alamadığını gördüm. Müzik öğretmeni arkadaşımdan projem için 'Bu sazı çalarım' isim önerisi geldi. Yakın çevremden, sosyal çevremden, öğretmen arkadaşlarımdan bir saz bile olsa istiyorum. O sazları alıp, projenin sosyal medya hesapları vasıtasıyla müzik öğretmenlerine ulaştırıyorum. Bu projeyle Türkiye'de artık saz çalmayan, saza ilgi duymayan çocuğun kalmayacağını düşünüyorum. Herkes saz veya bağlama çalmak zorunda değil. Ancak bu toprakların çalgısı olduğu için her çocuğun saza ilgi duyması, bu çalgının yaşaması adına önem arz edecektir." 
- "Küçük bir tebessüm bana yetti"
Bazı arkadaşlarının "Bu sazları okullara gönderiyorsun ama bu çocuklar ya çalmazsa" dediğini hatırlatan Emre Dayıoğlu, projeye müzik öğretmenleri aracılığıyla başvurulduğunu bildirdi.
Dayıoğlu, hem müzik öğretmenleri arasında bir birlik, halka oluşturmak hem de bu gönderilen sazların sadece bir süs, hediye olarak kalmasından ziyade çocuklar tarafından çalınmasının amaçlandığını dile getirdi.
Proje kapsamında bir arkadaşı tarafından hediye edilen ilk 3 sazın 3 kız öğrenciye gönderildiğini ifade eden Emre Dayıoğlu, "Kızlardan birinin hiç sazı olmamış. Diğer arkadaşlarından ödünç saz alarak çalmayı öğrenmiş. Bu vesileyle de saz sahibi olmuş. Saz hediye ettiğimiz öğrenciler bana mutluluklarını ilettiler. Öğrencilerin yüzlerindeki küçük bir tebessüm bana yetti. Hedefim olan bin saz sayısını da aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.






 
ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - 

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