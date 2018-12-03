Emniyet Müdürü Ulucan , engelli bireyleri bulunan personelleri ile buluştu

- Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, şube müdürleri ve eşleri ile ailesinde engelli birey bulunan polis aileleri 3 Aralık Engelliler Günü sebebiyle Çakırlar Polis Atlı Birlik Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.Kahvaltıda konuşan Ulucan, engelli insanların hayata daha kuvvetli tutunması, her alanda kendilerini geliştirip, yaşama sevincini kaybetmemeleri için herkesin üzerine düşen büyük sorumlulukları olduğunu belirterek " Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de bu sorumluluk bilinci ile toplumun aktif birer bireyleri olarak gördüğümüz engelli vatandaşlarımızın daima destekçisi olacağız." diyerek verdiği mesajın ardından, tüm engelli aileleri ve engelli bireylerle tek tek sohbet etmiş ve sorunlarını dinlemiştir.Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın girişimleri ile hayırsever bir vatandaştan temin edilen akülü engelli sandalyesi engelli bir çocuğa hediye edildi.Yoğun katılımın yaşandığı organizasyonda engelli çocuklara Emniyet Müdürü Ulucan tarafından oyuncak da hediye edildi.İHA