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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
ANTALYA
G.Tarihi: 01.07.2019 21:51
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Isparta Düğün Salonları
Antalya’da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleştirilen etkinlikler ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında çıpa çıkarma ve yağlı direkte bayrak kapma yarışı yapıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
- Antalya Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen yüzme, çıpa ve yağlı direk bayrak kapma yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Antalya Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen yüzme, çıpa ve yağlı direk bayrak kapma yarışlarında renkli görüntüler oluştu. 
Antalya Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın 640 kilometrelik sahiliyle gerçek bir deniz şehri olduğunu kaydederek, bu nedenle deniz temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Antalya'da denizlerin tam korunmadığını ifade eden Karaloğlu, geçimini denizden sağlayanların bile bazen gerekli duyarlılığı göstermediğini, atıklarını denizlere bıraktığını söyledi. 
Karaloğlu, "Denizleri koruyamazsak istifade de edemeyiz. Kimse kirli bir denizde tatil yapmak istemez. Biz ekmeğimizi turizmden yiyoruz. İnsanlar denize girmek için Antalya'ya geliyor." diye konuştu.
Deniz Ticareti Genel Müdürü Okay Kılıç da Türkiye'nin geride kalan 15 yılda yakaladığı gelişmenin denizciliğe de yansıdığını ifade ederek, 2018 yılı itibarıyla denizciliğin ekonomik büyüklüğünün 17,5 milyar doları aştığını ve yaklaşık 1 milyon kişinin denizcilik ya da ilişkili alanlarda istihdam edildiğini belirtti.
Kılıç, "Gemi adamlığı sayısında dünyada Çin'den sonra ikinci sıradayız. 88 denizcilik eğitimi verilen okulumuz bulunmakta. 25 bin yat bağlama kapasitemiz var ve bu giderek artıyor. 2023 yılında amatör denizcilik anlamında Bakanlık olarak hedeflerimiz var. Amatör denizcilik eğitim ve sınavları yapıyoruz. Şu ana kadar 250 bini geçti. Vatandaşlarımızı deniz ve denizcilikle buluşturmaya çalışıyoruz." dedi.  
Antalya Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes de son 10 yılda atılan adımlarla deniz taşımacılığında Türkiye'nin dünya standartlarına geldiğini ve kara listede bulunan Türk gemilerinin beyaz listeye geçtiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından etkinlikte önce yüzme, çıpa çıkarma ve yağlı direk bayrak kapma yarışları yapıldı. Yağlı direkteki bayrağı kapmaya çalışan yarışmacıların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Uzun süren uğraşların sonunda bayrak, yarışmayı 16 yıldır kazanan Murat Dalgakıran tarafından bulunduğu yerden alındı.
Yarışmacılara ödülleri protokol tarafından verildi. Etkinlik flyboard gösterisiyle devam etti.
 

 
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ANTALYA (AA) - 
 
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