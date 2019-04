Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavisi tamamlanarak Antalya'da dinlenmeye çekilen Deniz Baykal, özel tasarlanmış minibüsle Antalya Büyükşehir Belediyesine geldi.Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından karşılanan Baykal, daha sonra başkanlık makamına geçti.Baykal, çok mutlu bir günü birlikte yaşadıklarını, büyük bir seçim mücadelesinden sonra memleketi Antalya'da partisini ve belediye başkanlarını ziyaret etmenin her zaman nasip olacak bir durum olmadığını söyledi."Allah'a şükürler olsun bugünleri gösterdi." ifadesini kullanan Baykal, bu mutluluğu partilileriyle birlikte yaşamak için adeta koşarak geldiğini söyledi.Baykal, Muhittin Böcek'in henüz çiçeği burnunda Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Ne büyük bir nimettir. Allah'a şükrediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sizin de bizim de milletimizin de yolu açık olsun. Bu yolu açtınız. Bu yolun ucundan baktığınızda çok güzel bir gelecek gözüküyor. Parlak bir ufuk gözüküyor. Bunu ben görüyorum. Bu tünelin içinden bakınca Türkiye'nin ufkunu, önünü açtınız. Allah razı olsun hepinizden. Başarılar diliyorum. Çok güzel günler göreceğiz. Demokrasi böyledir. Umutsuzluk zirve yapar, arkasından devreye millet girer. Bir bakarsınız karamsarlık dağılmış, bulutlar dağılmış, güneş doğuyor. Aydınlık ufuk ve gelecek gözüküyor. Bir kez daha bunu Antalya ve Türkiye'de yaşıyoruz. Bunu gerçekleştiren bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yürekten kutluyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Yolumuz aydınlık olsun. Daha güzel günlerde beraber olalım."Seçimin kaybetmek ya da kazanmak için değil, görevlendirilme için yapıldığını ifade eden Baykal, her görevlendirmenin de bir ufuk açtığını bildirdi.Her seçimin ülke, parti ve millet için bir yenilenme olduğunu aktaran Baykal, "Kim kazandı, kim kaybetti diye bir şey yok. Kim görevlendirildi? Sayın Başkanımız Antalyamız tarafından bir kez daha görevlendirilmiştir. Büyük bir sorumlulukla siyaset yenilenmiştir. Siyasette neyin önemli, neyin önemsiz olduğu her seçimde yeniden tarif ediliyor. Hizmet, güler yüz, tatlı dil, kucaklamak, el ele vermek, ayrım yapmamak, insan onuruna saygı göstermek kalıcı olan bunlar, gerisi hikaye. Her seçimden alınacak dersler vardır." diye konuştu.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise Baykal'ın siyasetin duayeni ve her zaman gönlünde genel başkan olduğunu, 2002 yılında CHP parti rozetini yakasına Baykal'ın taktığını söyledi.Baykal'ın ziyaretinden dolayı son derece memnun olduğunu anlatan Böcek, şunları kaydetti:"19 ilçeye hizmet etme fırsatı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Antalyalılara teşekkür ediyorum. Beni bugünlere kadar aday gösteren başta genel başkanım Deniz Baykal'a, kıymetli yoldaşlarıma, değerli Antalyalılara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bize oy veren vermeyen tüm vatandaşlarımızın emrinde olacağım."Ziyarete, Antalya'da CHP'den belediye başkanlığını kazanan ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.Beyin kanaması sonucu 16 Ekim 2017'de 51 gün yoğun bakımda kalan, ardından fizik tedavi için Almanya'ya giden Baykal, 20 Mart 2018'den itibaren tedavisini sürdürdüğü Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu oldu.Baykal, kızı Aslı Baykal ile 1 Nisan'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Antalya'ya gelerek Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki evinde istirahate çekilmişti.ANTALYA (AA) -