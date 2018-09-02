- Batı Akdeniz’den 8 ayda 1 milyar 184 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bölgeden Ağustos ayında gerçekleşen ihracat ise yüzde 20,79 oranında düşüşle 115 milyon 748 bin 387 dolar oldu. Geride kalan 8 aylık dönemde en fazla ihracatı 325,8 milyon dolar ile madencilik sektörü gerçekleştirdi.Batı Akdeniz ihracatı geride kalan 8 aylık dönemde yüzde 6,28 oranında artış ile 1 milyar 184 milyon 131 bin 251 dolara ulaştı. Bölgeden Ağustos ayında gerçekleşen ihracat ise yüzde 20,79 oranında düşüşle 115 milyon 748 bin 387 dolar oldu. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili Ağustos ayı ihracat rakamlarının düşük olmasında etkili oldu. Batı Akdeniz ihracatının önümüzdeki dönemde ivme kazanarak, yükselişini sürdürmesi bekleniyor.Geride kalan 8 aylık dönemde en fazla ihracatı 325,8 milyon dolar ile madencilik sektörü gerçekleştirdi. Maden sektörünü yüzde 15 oranında artış ve 313,8 milyon dolar ihracat ile yaş meyve sebze sektörü takip etti. Sanayi mamulleri ihracatında da ciddi oranda artış yaşandı. Sanayi mamulleri grubunda yer alan demir, demir dışı metaller ve adi metaller sektöründe de büyük oranda artış yaşandı. Sektörümüzün ihracat artışı yüzde 43,10’a yükselirken, ihracatı 79,7 milyon dolar oldu. Yine sanayi mamulleri grubunda yer alan makine ve aksamları ihracatı yüzde 28,64 artış ile 40,2 milyon doları aşarken, elektrik, elektronik ve hizmet sektörü yüzde 85,8 ihracat artışı ile 22,2 milyon dolara yükseldi.Antalya, Burdur ve Isparta illerinden en fazla ihracat 172.6 milyon dolar ile yine Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleşti. Almanya, 87.4 milyon dolar ihracat ile ikinci sıradaki yerini korudu. Rusya Federasyonu’na gerçekleşen ihracat ise yüzde 146,6 oranında artış ile 78.7 milyon dolara yükseldi. Bölgemizden 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 79’a ulaştı. Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 oranında gerilemesinde bu ülkenin elindeki mermer stoğu etkili oldu. Almanya’da yaşanan gerilemede ise iklimsel nedenler etkili oldu. Üzüm bağlarının doludan etkilenmesi, iklimsel nedenlerden dolayı yaş meyve sebze ürünlerinde talebe yanıt verilememesi hem Almanya’ya olan ihracatı, hem de yaş meyve sebze ihracatında beklenen rakamların elde edilememesine neden oldu.Mermer ham plakaları 160 milyon dolara yaklaşan rakam ile bölgemizden en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün oldu. İkinci sırada 100 milyon dolara doğru ilerleyen ihracat rakamı ile domates yer aldı. Batı Akdeniz’den gerçekleşen elma ihracatında ciddi oranda artış yaşandı. Geçen yılın 8 aylık döneminde 1,6 milyon dolar olan elma ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 900’ü aşan ihracat oranı ile 16 milyon doları geride bıraktı. 16 milyon dolarlık elma ihracatının 14 milyon doları Rusya Federasyonu’na gerçekleşti.Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu ise bölgemiz ihracatını daha da artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, önümüzdeki dönemde de aynı disiplin ve özveri ile çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti.İHA