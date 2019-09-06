Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 218 milyon doları aştı

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 8 aylık dönemde en fazla ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründen gerçekleştirildiğini belirtti.

Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 218 milyon doları aştı
ANTALYA
G.Tarihi: 06.09.2019 21:00
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Isparta Düğün Salonları

Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 218 milyon doları aştı
- BAİB Başkanı Hakkı Bahar: 
- "Bu yılın 8 aylık döneminde bölgemizden gerçekleştirilen toplam ihracat 1 milyar 218 milyon 135 bin 148 dolara yükseldi"
- "İrlanda'ya gerçekleşen ihracatta artış yüzde bini geçti. 8 aylık dönemde Antalya, Burdur ve Isparta'dan İrlanda'ya yüzde bin 113 oranında artışla 8,7 milyon dolar ihracat yapıldı"

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 218 milyon 135 bin 148 dolara yükseldiğini bildirdi. 
Bahar, yaptığı yazılı açıklamada Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 8 aylık dönemde en fazla ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründen gerçekleştirildiğini belirtti.  
Yaş meyve sebze sektörünün bu dönemde gerçekleştirdiği ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 1,64 gerileme ile 308 milyon 642 bin 977 dolar olduğuna işaret eden Bahar, sektörün yıl sonuna kadar bu rakamı 500 milyon dolar seviyesine çıkarmasının beklendiğini vurguladı. 
Ağustosta en ciddi ihracat artışının savunma ve havacılık sektöründe yaşandığını aktaran Bahar, "Savunma ve havacılık sektörü geçen yılın ağustos ayında 189 bin dolar olan ihracatını 2019 ağustosta yüzde bin 641 oranında artışla 3 milyon 305 bin dolara çıkardı. Bu yılın 8 aylık döneminde bölgemizden gerçekleştirilen toplam ihracat 1 milyar 218 milyon 135 bin 148 dolara yükseldi." ifadesini kullandı. 
- İrlanda'ya ihracatta rekor artış 
Bölgeden bu dönemde de en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığına dikkati çeken Bahar, Özbekistan'a gerçekleştirilen ihracatın yüzde 100'e yaklaştığını bildirdi. 
Özbekistan'a yapılan ihracatın yılın ilk gününden bu yana rekor oranda artış göstermesinin gelecek adına umut verdiğini anlatan Bahar, şunları kaydetti:
"İrlanda'ya gerçekleşen ihracatta ise artış yüzde bini geçti. 8 aylık dönemde Antalya, Burdur ve Isparta'dan İrlanda'ya yüzde bin 113 oranında artışla 8,7 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu rekor artış İrlanda'ya gerçekleşen ihracatın uzun vadede daha yüksek rakamlara ulaşacağının sinyallerini verdi." 
 
 

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