AYHAN USTA ÇİĞKÖFTELERİ ÇOK YAKINDA MANAVGAT'TA

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA OLACAK

BAYİLİKLER VERİLECEK!











Çiğköfte'nin parlayan yıldızı Ayhan Usta Adıyaman Çiğköfteleri şimdi '' Herkes Yesin Diye Manavgat'tayız'' sloganıyla yeni şubesini Manavgat'taki Demokrasi Bulvarı'na çok yakında açıyor.Açılışa öze kampanyalar düzenleyen Ayhan Usta Adıyaman Çiğköfteleri Manavgat şubesinde; Bir dürüm çiğköfte alana bir dürüm çiğköfte bedava yanında da bir ayran bedava veriliyor. Bunu yanısıra 1 kg. malzemesiz çiğköfte 9.90 TL'ye satılmaktadır.Kendine has özel lezzetiyle Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftecisi Ayhan Usta'nın üretim merkezi Antalya olup diğer illere ve ilçelere şube açmak isteyenlere ücretsiz bayilikler verilecektir.