Antalyaspor'dan farklı galibiyet

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Antalyaspor'dan farklı galibiyet
ANTALYA
G.Tarihi: 29.09.2019 22:25
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

İlk yarı

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

22. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Donald'ın kaleci Boffin'le karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Diego'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nun sert vuruşunda, sol kale direğine çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak az fazla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Amilton'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

59. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Celustka'nın vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

60. dakikada Diego'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Charles'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

61. dakikada Antalyaspor karşılaşmada farkı ikiye çıkardı. Leschuk'tan aldığı pas sonrası topu ceza sahası ön çizgisine kadar süren Ufuk Akyol'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Charles'ın pasıyla ceza sahasına girmek üzere olan Gelson Dala, Mustafa Akbaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, faul düdüğünü çalarak Mustafa Akbaş'a sarı kart verdi. Ancak hakem Bahattin Şimşek daha sonra VAR'a gitti.

88. dakikada hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesinin ardından Gelson Gala'yı son adam olarak değerlendirerek, Mustafa Akbaş'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi ve BtcTurk Yeni Malatyaspor sahada 10 kişi kaldı.

90. dakikada Antalyaspor, karşılaşmada farkı üçe çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in direkt kaleye şutunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

 

 

 

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