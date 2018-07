Antalya 4’üncü Kafile 2’nci Grup hacı adaylarını taşıyan otobüs Medine’de kum fırtınası sebebiyle karşı yönden gelen bir pikapla çarpıştı. Kazada isimleri henüz tespit edilemeyen 2 şoför de hayatını kaybetti. Hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanan olmadığı bildirildi.Edinilen bilgiye göre Kum fırtınası sebebiyle toz zerrecikleri ile kaplanan karayolunda karşı istikametten gelen bir pikap, şerit kontrolünü kaybederek Türk hacılarının otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Bugün sabah yaşanan kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle araçlar yanmaya başladı. Türk hacı adayları ihramları ile yolculuk yaptıkları sırada, son anda kapıları açan sürücü sayesinde otobüsü terk ederek hayatlarını kurtardılar. Ancak otobüsün sürücüsü ve pikap araçta bulunanlar sıkışma sebebiyle oldukları yerden çıkamadılar. Bu arada yoldan geçen diğer sürücüler, araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ettiler. Ancak çölün ortasında yükselen alevleri yangın tüpü ile kontrol altına almak mümkün olmadı. Araçların sürücüleri bulundukları yerden çıkartılamadığı için yanarak hayatlarını kaybettiler. Bu sırada pikap aracın yakıt tankı da alevlerin etkisi ile patlayınca, söndürme çalışmasında bulunanlar da yanma tehlikesi atlattılar.Diyanet İşleri Başkanlığı, Medine’de Türk hacılarını taşıyan otobüsün yaptığı kazaya ilişkin açıklamasında, hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığını bildirdi. Açıklamada hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4’üncü Kafile 2’nci Grup hacı adaylarını taşıyan aracın bugün Medine’den Mekke’ye intikal ederken kaza yaptığı ifade edildi. Kazada, hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığı kaydedildi. Hafif şekilde yaralanan hacı adayları ise Diyanet Mekke Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kaydedildi.İHA