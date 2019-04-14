Antalya'daki cinayet... Antalya'nın Alanya ilçesinde bacanağını pompalı tüfekle vurduğu, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.