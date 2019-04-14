Antalya'nın Alanya ilçesinde bacanağını pompalı tüfekle vurduğu, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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