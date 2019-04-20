Antalya'nın Aksu ilçesinde tır dorsesinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Antalya-Alanya D-400 Karayolundan Isparta istikametine giden plakası henüz belirlenemeyen tır sürücüsü, Aksu Çayı Köprüsü'nde çarptığı bisiklletli öldü.Antalya'nın Aksu ilçesinde tır dorsesinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolundan Isparta istikametine giden plakası henüz belirlenemeyen tır sürücüsü, Aksu Çayı Köprüsü'nde bisikletiyle ilerleyen Şahali Demir'e (64) çarptı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Sağlık ekibinin incelemesinde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Demir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Görgü tanıklarının bilgisi üzerine Demir'e çarpan tır şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.ANTALYA (AA) -