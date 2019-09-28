ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın son gününde dağ etabını birinci tamamlayan İspanyol sporcu Mario Roman, kazandığı için mutlu olduğunu bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların dördüncü gününde dağ etabı mücadelesi yapıldı.

Bu etapta dereceye giren sporcular için Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesinde ödül töreni düzenlendi.

Etabı birinci tamamlayan Mario Roman'a ödülünü Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, ikinci Güney Afrikalı Wade Young'a ödülünü Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, üçüncü İngiliz Graham Jarvis'e ödülünü ise Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verdi.

Mario Roman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü kanyon etabını da rakibine karşı iki dakika farkla kazandığını anımsattı.

Dağ etabında sisten dolayı bir ara kaybolduğunu anlatan Roman, "Son tırmanmada çok iyi tempo yakaladım. Kayaların üzerinden atlayıp geldim. Son bölüm çok heyecanlıydı. Kazandığım için mutluyum." dedi.

Etabı ikinci sırada tamamlayan Wade Young da tempolu başladığını, sonlara doğru yorulduğunu dile getirerek, "Mario'nun gerisinde kaldım. Çok az farkla ikinci oldum. Seneye yine burada olacağım." diye konuştu.

Graham Jarvis ise kendisinin de zorlu etapta bir ara siste kaybolduğunu, bitiş noktasına Mario Roman ile Wade Young'dan sonra ulaştığını belirterek, Antalya'da yarıştığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir de plaj, orman, kanyon, dağ etaplarıyla organizasyonun 10. yılını geride bıraktıklarını, sporcuların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.











































