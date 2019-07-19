Antalya'da sahillerde yoğunluk

- Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte sıcaktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu.



Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 35, nem oranı ise yüzde 66 derece ölçüldü.



Sıcaktan ve nemden bunalınca serinlemek isteyenler, Konyaaltı Sahili ile Kemer ilçesindeki koylarda yoğunluk oluşturdu.



Denizde yüzen turistler, su sporlarıyla eğlendi.



Aileleriyle sahile gelen çocuklar da hem yüzdü hem de denizdeki oyun parkında vakit geçirdi.



























ANTALYA (AA) -