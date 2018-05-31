Antalya’da oto kaporta tamir ve bakım iş yerlerine yapılan baskında 71 otomobil sorgulandı, yakalama hacizli 3 araç otoparka çekildi.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez'in Varsak Sanayi Sitesi ile Sütçüler Caddesi üzerindeki oto kaporta tamir ve bakım yapan iş yerlerinde çalıntı araçlara yönelik denetleme yaptı. Denetlemede 31 iş yerinde, 71 otomobil ile 55 kişinin sorgusu yapıldı. Uygulamada hacizli yakalama kararı bulunan 3 otomobil otoparka çekildi.Denetimlerde başka bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.İHA