



ANTALYA (AA) ANTALYA (AA)

Okçulukta Dünya Kupası 3. ayak organizasyonu, Antalya'da başladı.Türkiye Okçuluk Federasyonunun 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde malzeme kontrolü ve resmi antrenmanla başlayan organizasyona, 56 ülkeden 372 sporcu katılıyor.Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kupası 3. ayak müsabakalarının 6 gün süreceğini söyledi.Organizasyonda milli takım olarak 14 sporcuyla yer aldıklarını belirten Ergin, şöyle konuştu:"Bugün resmi antrenmanlar ve malzeme kontrolü yapıldı. 56 ülkeden 372 sporcu ağırlıyoruz. Yarın sabah sıralama atışlarıyla yarışlar start alacak. Cumartesi günü makaralı yay, pazar günü de klasik yayların final atışlarıyla yarışmamızı sonlandıracağız. Bu sene için en kalabalık yarışma gerçekleşiyor. Birinci ayakta 23, ikinci ayakta da 38 ülke temsil edilmişti. Şu anda Antalya'da Dünya Kupası'nın en kalabalık organizasyonu, aynı zamanda Dünya Şampiyonası öncesi de en önemli yarışma gerçekleşiyor."Dünya Kupası 3. ayak müsabakalarına katılan milli takımda şu sporcular yer alıyor:Erkekler klasik yay: Fatih Bozlar, Erdal Meriç Dal, Mete Gazoz, Samet Ak.Kadınlar klasik yay: Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Sevcan Derin.Erkekler makaralı yay: Evren Çağıran, Muhammed Yetim, Süleyman Araz.Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, İpek Tomruk.