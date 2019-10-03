Antalya'da hız limitleri değişti

ANTALYA (AA) - Antalya'da kara yolu ve bazı şehir içi yollarda hız limitlerinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) genel kurulu, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan başkanlığında yapıldı.

Kurulda, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) noktalarının bulunduğu Gazipaşa-Demre ilçeleri arasındaki güzergahlarda uygulanacak hız limitlerini belirlemek üzere kurulan "Hız Belirleme Komisyon" raporu görüşüldü.

Buna göre UKOME, EDS noktalarının bulunduğu Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerini kapsayan D-400 kara yolu güzergahındaki meskun mahal geçişlerindeki hız limitini 50 kilometreden 70'e çıkardı.

D-350 kara yolu (Antalya-Denizli Yolunun) Döşemealtı ilçesi, Düzlerçamı-Karaman mahalleleri ve Yalınlı-Nebiler mahalleleri meskun mahal geçişleri 50 kilometreden 70'e, D-650 kara yolu (Antalya-Burdur Yolu) Antalya meskun mahal başlangıcıyla Akdeniz Bulvarı arasında kalan kısmında hız limiti 50'den 82 kilometreye çıkartıldı.

Antalya-Denizli yolunda EDS sisteminin kurulduğu bölgede ise çok sayıda yaralanmalı ve hasarlı trafik kazalarının meydana gelmesi nedeniyle otomobil ve panelvanlar için uygulanan hız sınırı 110 kilometreden 90'a düşürüldü.

- Şehir içi ve bulvarlar güncellendi

Antalya kent merkezinde bulunan bazı cadde ve bulvarlarda da uygulanan hız sınırlarında da güncellenme yapıldı.

Buna göre Batı Çevre Yolu (Antalya Bulvarı ile Hürriyet Caddesi arası), Konyaaltı Bulvarı (Batı Çevre Yolu) Hürriyet Caddesi ile Sarısu Kavşağı arası), Gazi Bulvarı, Serik Caddesi'nin Gazi Bulvarı ile Expo Yonca Kavşağı arasında kalan kısmı, Aspendos Bulvarının 1681 Sokak ile Serik Caddesi arasında kalan kısmında 70 kilometre olan hız limiti 82'ye çıkartıldı.

Bulvarlarda hız sınırı otomobil ve panelvan araçlar için 82 kilometre, kamyonet ve minibüs için de 70 kilometre olarak güncellendi. Sinanoğlu, Metin Kasapoğlu, Termesos bulvarı ve İsmet Gökşen Caddesi'nde de hız limiti 50 kilometreden 70'e çıkarıldı.



