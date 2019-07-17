Antalya çevresi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağının tahmin ediliği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



ANTALYA (AA) -