Genç MÜSİAD Antalya şubesinin yeni yönetim kurulunun çalışmaları için tanıtım toplantısı düzenlendi.Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, "Genç MÜSİAD Antalya Yeni Dönem Yönetim Kurulu Lansman" programında yaptığı konuşmada, MÜSİAD olarak 29 yılda önemli hizmetler verdiklerini söyledi.Genç MÜSİAD'ın 2002 yılında kurulduğunu anımsatan Akbal, yarınları da emin eller altına almak istediklerini belirtti.Ülkenin içinden geçtiği sıkıntıları çok iyi bildiklerini anlatan Akbal, şöyle konuştu:"Her gün yeni bir olayla karşılaşmaktayız. Bugün buraya gelmeden önce haberlerde okudum. Financial Times, ülkemiz hakkında aslı olmayan bir açıklama yapmış ve bu açıklama etkisiyle döviz kurlarında ciddi bir hareketlenme gördük. Bunun sebebi ülke ekonomimizin gerektiği kadar, bunlara müdahale eden ülkeler kadar güçlü olmaması. Bunun sebebi bizim biraz tembelliğimizdir. Onlar gece gündüz uyumadan çalışıyorlar. Bizim de sabah akşam çalışmamız ve daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Biz çalışmazsak yarın çevremizdeki komşu ülkelerin durumuna düşebiliriz.''Güçlü temellerin, güçlü kayalar üzerine kurulduğunu kaydeden Akbal, teknolojiyi ve dönüşümü de iyi yakalamalarını gerektiğini vurguladı.MÜSİAD Antalya Gençlik Kurulu Başkanı Ebubekir Yıldız, görevde oldukları 140 gün içerisinde 75 faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.Yıldız, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini, Antalya'nın en işlek caddesinde vatandaşlara evde besledikleri ya da sokak hayvanlarına vermeleri için kedi ve köpek maması dağıtacaklarını dile getirdi.ANTALYA (AA) -