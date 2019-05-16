Antalya DOB'tan Golden Voices konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Golden Voices konseriyle yaza "merhaba" diyecek.



Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, DOB, Golden Voices konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 28 Mayıs Salı saat 21.00'de gerçekleştirilecek konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Esra Serbest ile mezzo-soprano Pınar Tekol sahne alacak.



Sürpriz bir repertuvarın seslendirileceği özel gecede, orkestra sanatçıları piyanist Metin Kiper, akordeonda Rövşen Feyzullayev, kanunda Okan Gürgen, gitarda Hakan Parlakgümüş ve davulda Şafak Sema solistlere eşlik edecek.



Fiyatları 10, 15, 20 ve 25 lira arasında değişen gecenin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilecek.



ANTALYA (AA) -