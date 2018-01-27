

- Antalya’da FETÖ operasyonu: 3 muvazzaf asker tutuklandı



- Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında 3 muvazzaf asker tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 muvazzaf asker Antalya, Bursa, Kayseri ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen Antalya’da görevli O.S, Bursa’da görevli Ö.T. ve İzmir’de görevli H.S tutuklanırken, 1 asker de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



ANTALYA (İHA)



