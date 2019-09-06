

- Alanyaspor ile Bahçeşehir Okulları arasındaki stadyum isim hakkı anlaşması yenilendi



Alanyaspor ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları arasında yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla Alanya Oba Stadı'nın ismi Bahçeşehir Okulları Stadı olarak devam edecek.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan katıldı.

Başkanı Çavuşoğlu, Bahçeşehir Okulları yönetimiyle 3 yıl önce başlayan iş birliğinin devam etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kulübe verdikleri destekten dolayı Bahçeşehir Okulları yönetimine teşekkür eden Çavuşoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'na da başarılar diledi.

Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan ise Bahçeşehir Koleji'nin 60 ilde, 128 kampüste, 105 bin öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verdiği bilgisini verdi.

Okullarından birinin de Alanya'da bulunduğunu hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Biz bir şehre, bir ilçeye okul açtığımızda o şehrin, o ilçenin aynı zamanda tüm yerel değerlerini de sahiplenmek istiyoruz. Bugün, 3'üncü kez sponsor olduğumuz Alanyaspor, Alanya'nın önemli bir değeridir. Bir ilçe takımı olarak doğup, şimdi Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'u her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu beraberliğimizin hem Bahçeşehir Okulları'na hem de Alanyaspor'a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim."



Alanyaspor ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları arasında yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla Alanya Oba Stadı'nın ismi Bahçeşehir Okulları Stadı olarak devam edecek. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) ve Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan (solda) katıldı.









ANTALYA (AA) -







