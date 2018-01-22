70 tavuktan bir tek o telef olmadı

- Antalya’nın Kemer ilçesinde etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle 70 tavuk telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen fırtına ve hortumda bir çok evin çatısı uçtu. Bazı iş yerleri zarar görürken, yol kenarındaki ağaçlar devrildi. Tekiroava Mahallesi'nde seralar zarar görürken, Barış Demirtaş’a ait yaklaşık 70 tavuk telef oldu. Hortumun kaldırdığı kümesi 30 metre ötedeki bir seranın üzerine attı. teki tavuklarda sadece 1 tanesi sağ kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle kümeste bulunan tüm tavuklar telef olurken, iki tavuk tel örgünün arasındaki boşlukta sıkışıp kaldı. Tavuklardan biri ölürken, diğeri sağ kurtuldu. Tavuklar, sera sahipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.ANTALYA (İHA)