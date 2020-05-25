Antalya’da ruhsatsız silah ticareti operasyonu Antalya'da ruhsatsız silah ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı. Operasyonda, 5 tabanca, çok sayıda şarjör, 11 tabanca mermisi, av tüfeği, 2 av fişeği ve dijital materyaller ele geçirildi.