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Seyahat kısıtlaması için tarih belli oldu

Seyahat kısıtlaması için tarih belli oldu
ISPARTA
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Seyahat kısıtlaması için tarih belli oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan giriş-çıkış yasağı 3 Haziran itibariyle son bulması planlanıyor. Yetkililer, gelen verilere göre il bazında yasakların sürebileceğini belirtse de hükümetin planı 3 Haziran'da yasağı sona erdirmek. Öte yandan maske takmak koşuluyla park, bahçe, sahil bantları vb. alanlar kullanıma açılacak.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler yerini normalleşmeye bırakıyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında ilk etapta 30 şehre getirilen ardından da 15 şehre düşürülen şehirler arası seyahat yasağı 3 Haziran'da sona erecek.Hükümetin planı 3 Haziran'a kadar uzatılan giriş-çıkış yasağını tekrar uzatmamak.

YASAK 3 HAZİRAN'DA BİTİYOR

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran'da kaldırılması planlanıyor.
Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.

PARK, BAHÇE VB. ALANLAR KULLANIMA AÇILACAK
Öte yandan yine Kovid-19'la mücadele kapsamında kapatılan park, bahçe, sahil şeridi vb. alanlar maske takma zorunluluğu ile yeniden vatandaşın kullanımına açılacak.
Yine seyahat yasağında olduğu gibi risk oluşması durumunda İl Pandemi Kurulu bu alanların ziyaretine yasak koyabilecek.

SAHİLLERE KORONA AYARI
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 'yeni normal' kapsamında yeni kurallar uygulanacak. Tatilciler plaja rastgele havlu serip güneşlenemeyecek ve 9 metrekarelik özel alanları kullanmak zorunda olacak. Tatilcinin boşalttığı özel alan dezenfekte edildikten 20 dakika sonra yeni birine tahsis edilecek.

3 KİŞİYE 9 METREKARELİK ALAN
Misafirler isterlerse tek kişilik eğer kalabalık gelirlerse de aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik alanı kullanabilecek. Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak.

20 DAKİKA KURALI GETİRİLDİ
Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yer alacak. 9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak.

SİGARA İÇMEK YASAKLANDI
Plaja giriş ve çıkışlarda farklı yerlerden olacak. Plajda artık sigara içmek de yasaklandı. Yetkililer, izmaritlerden koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsaldaki halatla çevrili alanda sigara içmeyi yasakladıklarını, sigara içenler için ayrı bir alan oluşturacaklarını söyledi.
 
 
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