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Özel Okul Velilerinden Fahiş Zamlara Karşı Emsal Karar

Özel Okul Velilerinden Fahiş Zamlara Karşı Emsal Karar
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Özel Okul Velilerinden Fahiş Zamlara Karşı Emsal Karar

Özel okullarda yapılan yüksek zamlar ve ek ücretler nedeniyle isyan eden veliler, Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği kararla haklarına kavuşuyor. İzmir'de özel okulda çocuğu okuyan Oğuz Kul'un başvurusu üzerine heyet, yasal sınırın üzerindeki ücret artışı için iade kararı verdi.

Haksız Zamlar İçin İade Kararı

Oğuz Kul, çocuğunun okulunun eğitim ve yemek bedelini 40 bin liradan 98 bin 999 liraya çıkardığını belirterek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, bilirkişi raporuna dayanarak yaklaşık 26 bin lira bedelin iadesine karar verdi. Bu karar, benzer durumlar yaşayan veliler için emsal teşkil ediyor.

Özel Okulların Zam Oranları ve Mevzuat

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, özel okulların zam oranlarının her yıl belirlenen TÜFE-ÜFE ortalaması artı 5 puanla belirlendiğini açıkladı. Bu yıl zam oranı yüzde 57 olarak belirlendi ve bu oranın üzerindeki artışlar hukuka aykırı sayılıyor.

Ek Ücretlerde Fahiş Zamlar

Ağaoğlu, eğitim ücretine yüzde 57 zam yapılırken, yemek, etüt, kitap, kırtasiye, kıyafet gibi ek hizmetlerin ücretlerinin geçen yıla göre kat kat arttığını belirtti. Tüketici Kanunu’na göre bu ek hizmetlerin alınması zorunlu değil. Veliler, istemedikleri hizmetler için ödeme yapmak zorunda olmadıkları gibi, bu hizmetlerin bedellerini 10 yıl boyunca geri alma hakkına sahipler.

Kademe Geçişlerinde Zam Sorunu

Velilerin bir diğer şikayet konusu ise kademe geçişlerinde yapılan zamlar. İlkokuldan ortaokula veya ortaokuldan liseye geçişlerde yapılan bu zamlar, veliler için büyük bir yük oluşturuyor. Ağaoğlu, kademe geçişlerinde de TÜFE-ÜFE ortalamasının 5 puan üstünde bir artışın uygulanması gerektiğini vurguladı.

Veliler Haklarını Arayabilir

Veliler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na internet üzerinden şikayetlerini iletebilir ve istemedikleri hizmetler için okula bir e-posta göndererek haklarını arayabilirler. Bu şekilde, fahiş zamlar ve ek ücretlerle ilgili mağduriyetlerini giderebilirler.
Bu karar, özel okulların yasal sınırları aşan zamlarına karşı velilerin haklarını koruma konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Veliler, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak benzer durumlarda haklarını aramaya devam edebilirler.
 
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