Antalya İlinden Gelendost İlçesine 2 şahsın araç kiralayarak uyuşturucu madde naklettikleri ve sattıkları bilgisi alınması üzerine yapılan araştırmada, kiralık araç ile seyir halinde bulunan şahıslar polis ekiplerini görmeleri üzerine camdan malzeme atmaya ve kaçmaya çalışmışlardır.
Ancak görevli ekiplerce atılan poşet içerisinde 7,5x8,5 cm. ebadında uyuşturucu/uyarıcı madde emdirilen yaklaşık 255 kullanımlık “Kağıt” tabir edilen sarı renkli madde ele geçirilmiş ve şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmışlardır.
Şahısların yapılan işyeri ve ikamet aramalarında; 2,5 gr. Hint keneviri tohumu ele geçirilmiş ve bazı dijital materyallara el konulmuştur.
Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.