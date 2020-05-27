Gelendost İlçemizde 20/05/2020 günü Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımı suçuna yönelik yapılan çalışmalarda;Antalya İlinden Gelendost İlçesine 2 şahsın araç kiralayarak uyuşturucu madde naklettikleri ve sattıkları bilgisi alınması üzerine yapılan araştırmada, kiralık araç ile seyir halinde bulunan şahıslar polis ekiplerini görmeleri üzerine camdan malzeme atmaya ve kaçmaya çalışmışlardır.Ancak görevli ekiplerce atılan poşet içerisindeŞahısların yapılan işyeri ve ikamet aramalarında; 2,5 gr. Hint keneviri tohumu ele geçirilmiş ve bazı dijital materyallara el konulmuştur.Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.