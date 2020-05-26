HABER1:

Camilerimizde 29 Mayıs 2020 Günü Cuma Namazı ile Birlikte Başlanacak Olan Cemaatle İbadete Dair Alınan Tedbirler

HABER2: İl Merkezi ile İlimize Bağlı Kasaba ve Köylerde Cuma Namazı Kılınacak Camilerin Listesi

Cami ve mescitlerde sadece öğle (Cuma namazı dahil) ve ikindi vakitlerinde

Güvenli mesafe kuralı dikkate alınarak cami ve mescitlerin azami kapasitelerinin üstünde cemaat girişine müsaade edilmeyecektir

Cami ve mescitlerde güvenli mesafe kuralına uygun olarak saf tutulması

Cami ve mescitlere gelen vatandaşlarımıza namazlarını işaretli yerlere seccadelerini sererek kılabilecekleri konusunda bilgi verilecek ve gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Cami ve mescit içerisinde ve cemaatle namaz kılınan açık alanlarda maske kullanımı zorunlu olacaktır.

Namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.

Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği ve benzeri malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler tüm cami ve mescitlerimize asılacaktır.

Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescitlerin sürekli havalandırılması sağlanacaktır.

Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek ve salgını önlemek amacıyla abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacaktır.

CUMA NAMAZI İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER

Cuma namazları, camilerin mevcut kapalı alanlarında güvenli mesafenin

Cami içerisinde kılınmayacaktır

Cuma namazı kılınacak cami ve açık alanlar için en az 5 kişiden müteşekkil "cuma heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek, Cuma heyeti görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske ile girilmesi, seccade getirilmesi gibi), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde anlatılması ve namaz sonrası cemaatin sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır.

Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde de kapalı tutulacaktır

Cuma namazında vaaz yapılmayacaktır.

BU TEDBİRLER KAPSAMINDA TÜM VATANDAŞLARIMIZDAN

Hastalık riskini azaltmak amacıyla ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelmelerini,

Camilere gelirken kişisel seccadelerini getirmelerini, açık alanlarda kılınan namazdan sonra bu seccadelerin yıkanmasını,

Cami avlusunda veya cami içerisinde namaz kılacakların mutlaka maske takmalarını,

Cami ve mescitlerde güvenli mesafe kuralına uygun olarak her yönden en az 1 metre mesafe olacak şekilde saf tutulması için görevlilerimize yardımcı olmalarını,

Camilerde topluca geçirilecek sürenin mümkün mertebe kısa tutulması amacıyla namazların sünnetlerini evde kılmalarını ve tesbihatlarını evde yapmalarını,

Giriş ve çıkışlarda hiç kimseyle temasta bulunulmaması; musafaha, tokalaşma, kucaklaşma yapılmaması, gruplar halinde toplanılmamasını,

Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan kronik hasta, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile hastalık belirtilerini taşıyanların mutlaka evlerinde kalmalarını

İl Merkezi ile İlimize Bağlı Kasaba ve Köylerde Cuma Namazı Kılınacak Camilerin Listesi

1 Ulu Cami 2 Kavaklı Cami 3 Mimar Sinan Cami 4 H.Ali Gökgöz Cami 5 ITKM Pazarhal Cami 6 Halıkent Cami 7 Bilal-i Habeşi Cami 8 Davraz Pazar Cami 9 Habibullah Cami 10 Özkanpaşa Cami 11 Şehit Fethibey Cami 12 İkikavacık Cami 13 Mevlana Cami 14 Terminal Cami 15 Gülistan Cami 16 Yedişehitler Cami 17 H.Emine Çırak Cami 18 Medine Cami 19 Şehrigül Cami 20 Mavikent Cami 21 Batıkent Cami 22 Binbirevler Cami 23 Hamitabat Cami 24 Miraç Cami 25 H. Bekir Çırak Cami 26 Mekke Cami 27 Özel İdare Cami 28 DSİ Cami 29 Yenisanayi Cami 30 Gülpetek Sanayi Cami 31 Osmanlı Cami 32 Çünür Datlar Cami 33 Çünür Ballı Cami 34 Çünür Merkez Cami 35 Anadolu Cami 36 Mehmet Tönge Cami 37 Hayırlar Cami 38 KYK Hz. Hamza Cami 39 Toki Cami 40 Üniversite Cami 41 İkinci Kılıçaslan Cami 42 TEK Cami 43 Muratdede Cami 44 Vanlı Cami 45 Gülcü Cami 46 Boylu Cami 47 Doğancı Mah. Cami 48 Dilara Cami 49 H.S.Cihat Cami 50 Gülevler Cami 51 Yunusemre Cami 52 Hace-i Sultan Cami 53 Bahçelievler Cami

1 ALİ KY.C. 2 B.GÖKÇELİ KY.AŞĞ.C. 2 CAMİ BİRLEŞTİ 3 B.GÖKÇELİ KY.MRK.C. 4 B. HACILAR KY.MOLLAOSMANOĞLU C. 5 B.HACILAR KY.C. 6 B.KIŞLA KY.MRK.MH.C. 2 CAMİ BİRLEŞTİ 7 B.KIŞLA KY.ORTA MH.C. 8 BOZANÖNÜ KY.C. 9 ÇOBANİSA KY.C. 10 ÇUKUR KY.C. 11 ÇUKUR KY.HACI VELİ BUCAKİÇİ C. 12 DARIDERESİ KY.C. 13 DARIDERESİ KY.GARİPLER C. 14 DARIÖREN KY.BUCAKDERE C. 15 DARIÖREN KY.MRK.C. 16 DARIÖREN KY.ÖNCÜ C. 17 DEREGÜMÜ KY.100.YIL C. 18 DEREGÜMÜ KY.MRK.C. 19 DİREKLİ KY.HZ.YUSUF C. 20 DİREKLİ KY.KAYNAR MH.C. 21 DİREKLİ KY.MRK.C. 2 CAMİ BİRLEŞTİ 22 DİREKLİ KY.YK.MH.C. 23 GELİNCİK KY.MRK.C. 24 GELİNCİK KY.YENİ C. 25 GÜNEYCE KY.C. 2 CAMİ BİRLEŞTİ 26 GÜNEYCE KY.KUZYAKA C. 27 K.GÖKÇELİ KY.C. 28 K.KIŞLA KY.C. 29 K.KIŞLA KY.KAVAK MH.C. 30 KADILAR KY.APSARI MH.C. 31 KADILAR KY.KOLCUBELİ C. 32 KADILAR KY.MRK.C. 33 KAYI KY.C. 2 CAMİ BİRLEŞTİ 34 KAYI KY.ERENLER C. 35 KULEÖNÜ KSB. HAYRAT C. 36 KULEÖNÜ KSB.BAHÇE EVLERİ C. BAHÇE içi 37 KULEÖNÜ KSB.KASAP C. DÜGÜN SALONUNU BAHÇESİ UYGUN 150 5 CAMİ BİRLEŞTİ 38 KULEÖNÜ KSB.MEDİNE C. 39 KULEÖNÜ KSB.MRK.C. 40 KULEÖNÜ KSB.SARAÇ C. 41 KULEÖNÜ KSB.YENİ C. 42 KÜÇÜK HACILAR KY.C. 43 SAV KSB.ÇAYBOYU C. 44 SAV KSB.DALBOYUNOĞLU C. 45 SAV KSB.FATİH C. 46 SAV KSB.KAVAKLI C. 47 SAV KSB.SAPCIDERE C. BELEDİYE PARKINDA KILINACAK TÜM CAMİLER BİRLEŞTİ 48 SAV KSB.SİNANDEDE C. 49 SAV KSB.TEKLER C. 50 SAV KSB.TEPECİK C. 51 SAV KSB.VALİDE C. 52 SAV KSB.YENİ C. 53 SAV KSB.YILIDIZ C. 54 SAV KSB.YUSUFLAR C. 55 YAKAÖREN KY.BAHÇELİ C. TOP SAHASINDA 56 YAKAÖREN KY.MRK.C. KILINACAK 57 YAKAÖREN KY.YENİ C. 3 CAMİ BİRLEŞTİ 58 YAZISÖĞÜT KY.C.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen "Yeni Koronavirüs salgının yayılma hızının düşmesi ve etkilerinin azalması gibi olumlu gelişmeler nedeniyle milletimizin dini ve manevi hayatında önemli bir yere sahip olan cami ve mescitlerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma günü Cuma namazı ile birlikte alınacak tedbirler çerçevesinde cemaatle ibadete başlanacaktır.Bu kapsamda İlimiz Müftülüğünce cami ve mescitlerimizde aşağıdaki tedbirler alınacaktır.cemaatle namaz kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerimiz açık tutulacaktır.sağlanacaktır. Bu çerçevede kişiler arasındaki mesafe her yönden en az 1 metre olacak şekilde saf tutulması için halılar ve zemin üzerinde gerekli işaretlemeler yapılacaktır.korunamayacağı göz önünde bulundurularak oluşabilecek izdiham ve temasıönlemek amacıyla, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerimizde kılınabilecek,. Şartlara haiz olan camiler İl Müftülüğümüz web sayfasında yayımlanmıştır.İstirham ediyorum.23/05/2020Bayram ŞAHİNİl Müftüsü