HABER2: İl Merkezi ile İlimize Bağlı Kasaba ve Köylerde Cuma Namazı Kılınacak Camilerin Listesi
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Müftülüğü bülteni
İL MÜFTÜLÜĞÜMÜZCE CAMİLERİMİZDE 29 MAYIS 2020 GÜNÜ CUMA NAMAZI İLE BİRLİKTE BAŞLANACAK OLAN CEMAATLE İBADETE DAİR ALINAN TEDBİRLER
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen "Yeni Koronavirüs salgının yayılma hızının düşmesi ve etkilerinin azalması gibi olumlu gelişmeler nedeniyle milletimizin dini ve manevi hayatında önemli bir yere sahip olan cami ve mescitlerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma günü Cuma namazı ile birlikte alınacak tedbirler çerçevesinde cemaatle ibadete başlanacaktır.
Bu kapsamda İlimiz Müftülüğünce cami ve mescitlerimizde aşağıdaki tedbirler alınacaktır.
- Cami ve mescitlerde sadece öğle (Cuma namazı dahil) ve ikindi vakitlerinde
- Güvenli mesafe kuralı dikkate alınarak cami ve mescitlerin azami kapasitelerinin üstünde cemaat girişine müsaade edilmeyecektir
- Cami ve mescitlerde güvenli mesafe kuralına uygun olarak saf tutulması
- Cami ve mescitlere gelen vatandaşlarımıza namazlarını işaretli yerlere seccadelerini sererek kılabilecekleri konusunda bilgi verilecek ve gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.
- Cami ve mescit içerisinde ve cemaatle namaz kılınan açık alanlarda maske kullanımı zorunlu olacaktır.
- Namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.
- Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği ve benzeri malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.
- Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler tüm cami ve mescitlerimize asılacaktır.
- Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescitlerin sürekli havalandırılması sağlanacaktır.
- Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek ve salgını önlemek amacıyla abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacaktır.
CUMA NAMAZI İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER
- Cuma namazları, camilerin mevcut kapalı alanlarında güvenli mesafenin
önlemek amacıyla, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerimizde kılınabilecek, Cami içerisinde kılınmayacaktır. Şartlara haiz olan camiler İl Müftülüğümüz web sayfasında yayımlanmıştır.
- Cuma namazı kılınacak cami ve açık alanlar için en az 5 kişiden müteşekkil "cuma heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek, Cuma heyeti görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske ile girilmesi, seccade getirilmesi gibi), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde anlatılması ve namaz sonrası cemaatin sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır.
- Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde de kapalı tutulacaktır
- Cuma namazında vaaz yapılmayacaktır.
BU TEDBİRLER KAPSAMINDA TÜM VATANDAŞLARIMIZDAN
- Hastalık riskini azaltmak amacıyla ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelmelerini,
- Camilere gelirken kişisel seccadelerini getirmelerini, açık alanlarda kılınan namazdan sonra bu seccadelerin yıkanmasını,
- Cami avlusunda veya cami içerisinde namaz kılacakların mutlaka maske takmalarını,
- Cami ve mescitlerde güvenli mesafe kuralına uygun olarak her yönden en az 1 metre mesafe olacak şekilde saf tutulması için görevlilerimize yardımcı olmalarını,
- Camilerde topluca geçirilecek sürenin mümkün mertebe kısa tutulması amacıyla namazların sünnetlerini evde kılmalarını ve tesbihatlarını evde yapmalarını,
- Giriş ve çıkışlarda hiç kimseyle temasta bulunulmaması; musafaha, tokalaşma, kucaklaşma yapılmaması, gruplar halinde toplanılmamasını,
- Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan kronik hasta, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile hastalık belirtilerini taşıyanların mutlaka evlerinde kalmalarını
İstirham ediyorum.
23/05/2020
Bayram ŞAHİN
İl Müftüsü
İl Merkezi ile İlimize Bağlı Kasaba ve Köylerde Cuma Namazı Kılınacak Camilerin Listesi
1Ulu Cami
2Kavaklı Cami
3Mimar Sinan Cami
4H.Ali Gökgöz Cami
5ITKM Pazarhal Cami
6Halıkent Cami
7Bilal-i Habeşi Cami
8Davraz Pazar Cami
9Habibullah Cami
10Özkanpaşa Cami
11Şehit Fethibey Cami
12İkikavacık Cami
13Mevlana Cami
14Terminal Cami
15Gülistan Cami
16Yedişehitler Cami
17H.Emine Çırak Cami
18Medine Cami
19Şehrigül Cami
20Mavikent Cami
21Batıkent Cami
22Binbirevler Cami
23Hamitabat Cami
24Miraç Cami
25H. Bekir Çırak Cami
26Mekke Cami
27Özel İdare Cami
28DSİ Cami
29Yenisanayi Cami
30Gülpetek Sanayi Cami
31Osmanlı Cami
32Çünür Datlar Cami
33Çünür Ballı Cami
34Çünür Merkez Cami
35Anadolu Cami
36Mehmet Tönge Cami
37Hayırlar Cami
38KYK Hz. Hamza Cami
39Toki Cami
40Üniversite Cami
41İkinci Kılıçaslan Cami
42TEK Cami
43Muratdede Cami
44Vanlı Cami
45Gülcü Cami
46Boylu Cami
47Doğancı Mah. Cami
48Dilara Cami
49H.S.Cihat Cami
50Gülevler Cami
51Yunusemre Cami
52Hace-i Sultan Cami
53Bahçelievler Cami
1ALİ KY.C.
2B.GÖKÇELİ KY.AŞĞ.C.2 CAMİ BİRLEŞTİ
3B.GÖKÇELİ KY.MRK.C.
4B. HACILAR
KY.MOLLAOSMANOĞLU C.
5B.HACILAR KY.C.
6B.KIŞLA KY.MRK.MH.C.2 CAMİ BİRLEŞTİ
7B.KIŞLA KY.ORTA MH.C.
8BOZANÖNÜ KY.C.
9ÇOBANİSA KY.C.
10ÇUKUR KY.C.
11ÇUKUR KY.HACI VELİ BUCAKİÇİ C.
12DARIDERESİ KY.C.
13DARIDERESİ KY.GARİPLER C.
14DARIÖREN KY.BUCAKDERE C.
15DARIÖREN KY.MRK.C.
16DARIÖREN KY.ÖNCÜ C.
17DEREGÜMÜ KY.100.YIL C.
18DEREGÜMÜ KY.MRK.C.
19DİREKLİ KY.HZ.YUSUF C.
20DİREKLİ KY.KAYNAR MH.C.
21DİREKLİ KY.MRK.C.2 CAMİ BİRLEŞTİ
22DİREKLİ KY.YK.MH.C.
23GELİNCİK KY.MRK.C.
24GELİNCİK KY.YENİ C.
25GÜNEYCE KY.C.2 CAMİ BİRLEŞTİ
26GÜNEYCE KY.KUZYAKA C.
27K.GÖKÇELİ KY.C.
28K.KIŞLA KY.C.
29K.KIŞLA KY.KAVAK MH.C.
30KADILAR KY.APSARI MH.C.
31KADILAR KY.KOLCUBELİ C.
32KADILAR KY.MRK.C.
33KAYI KY.C.2 CAMİ BİRLEŞTİ
34KAYI KY.ERENLER C.
35KULEÖNÜ KSB. HAYRAT C.
36KULEÖNÜ KSB.BAHÇE EVLERİ C.BAHÇE içi
37KULEÖNÜ KSB.KASAP C.DÜGÜN SALONUNU BAHÇESİ UYGUN 150 5 CAMİ BİRLEŞTİ
38KULEÖNÜ KSB.MEDİNE C.
39KULEÖNÜ KSB.MRK.C.
40KULEÖNÜ KSB.SARAÇ C.
41KULEÖNÜ KSB.YENİ C.
42KÜÇÜK HACILAR KY.C.
43SAV KSB.ÇAYBOYU C.
44SAV KSB.DALBOYUNOĞLU C.
45SAV KSB.FATİH C.
46SAV KSB.KAVAKLI C.
47SAV KSB.SAPCIDERE C.BELEDİYE PARKINDA KILINACAK
TÜM CAMİLER BİRLEŞTİ
48SAV KSB.SİNANDEDE C.
49SAV KSB.TEKLER C.
50SAV KSB.TEPECİK C.
51SAV KSB.VALİDE C.
52SAV KSB.YENİ C.
53SAV KSB.YILIDIZ C.
54SAV KSB.YUSUFLAR C.
55YAKAÖREN KY.BAHÇELİ C.TOP SAHASINDA
56YAKAÖREN KY.MRK.C.KILINACAK
57YAKAÖREN KY.YENİ C.3 CAMİ BİRLEŞTİ
58YAZISÖĞÜT KY.C.