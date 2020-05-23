Mut'ta ihtiyaç sahiplerine yemek ve gıda paketi desteği MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı.Mut Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine yemek se