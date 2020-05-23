OSMANİYE - Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kadirli Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu, şehitler için dua etti.

Okunan duanın ardından Kaymakam Arıık ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı.

Ziyarete, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Aydüz ile bazı kurum amirleri katıldı.





