Isparta'da bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü ISPARTA - Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.İddiaya göre, Ramazan A. (44), Yayla Mahallesi'nde birlikte yaşadığı babası Nizamettin (79) ve annesi Seher A. (71) ile ekmek alma meselesi yüzünden tartışmaya başla