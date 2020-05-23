Antalya'da iş yerinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltı sayısı 7'ye yükseldi ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde, iş yerinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 6 kişi daha gözaltına alındı.Otomobil ve emlak alım satım işiyle uğraşan Emrullah Oğrak'ın öldürülmesine ilişkin çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cina