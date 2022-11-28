Diyanet Sen İl Başkanı Mevlüt TOSUN, Vefakâr İmam Hatibi Ziyaret Etti.

İlimiz Sütçüler ilçesi AyvalıpınarSülekler Camii İmam hatibi Mehmet ÇETİNTAŞ’ın eşi Fatma Çetintaş dengesini kaybederek ağaçtan düşüpboyundan aşağı fonksiyonlarını yitirmişti. 5 aydır Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören Fatma Çetintaş’ın yemek, içme başta olmak üzere tüm ihtiyaçları eşiİmam Hatip Mehmet Çetintaş tarafından giderilmektedir.

Sütçüler ilçe müftülüğünü ziyaretinde, eşinin rahatsız olduğuna muttali olan Diyanet-Sen Şube Başkanı Mevlüt TOSUN, hemen SDÜ. Tıp fakültesine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. “5 aydır hastanede eşine bir bebek gibi baktığını, tüm ihtiyaçlarını kendisinin giderdiğini, tedavinin uzun süreceğini, sürecin kendisini ve ailesini yıprattığını,” ifade etti.

Diyanet-Sen Başkanına Teşekkür etti.

Diyanet-Sen Şube Başkanı MevlütTOSUN’a teşekkür ederek sözlerine başlayan imam hatip Mehmet ÇETİNTAŞ: “Mevlüt Hocamla şuana kadar tanışmıyorduk, karşılaşmamızda olmadı. Sendika başkanı olarak Sütçüler ilçesine gitmiş, orada üyelerle sohbet ederken benim durumuma muttali olmuş,SDÜ.Tıp Fakültesi hastanesine eşi hanımefendi ile birlikte gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Halimizi hatırımızı, bir isteğimizin olup olmadığını sordu. Kendisinin bu davranışı bizi ziyadesi ile duygulandırmıştır. Kendisine teşekkür ederim.”dedi.

Bebek gibi bakıyor

Diyanet-Sen Şube Başkanı Mevlüt TOSUN “Mehmet hocam eşi Fatma hanım’la adeta bir bebek gibi ilgilenip ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yeme ve içmesi başta olmak üzere tüm ihtiyaçları tarafından giderilmektedir. Fatma Ablamız elim bir kaza sonucu boyundan aşağı fonksiyonlarını kaybetmiş. Biz inanıyoruz ki eski sağlığına kısa zamanda kavuşarak normal hayatını sürdürecektir. Şu anda fizik tedavisi görmektedir. Tedavisi zaman alacaktır. Bu süreçte Mehmet hocam başta olmak üzere evlatlarına sabırlar diliyorum. Hocamızı sık sık ziyaret edeceğiz. İhtiyaçları ile yakından ilgileneceğiz. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla koordineli bir şekilde ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Bu süreçte hocamızı yalnız bırakmayacağız. Din görevlileri ve Camiler haftasında ilgili makamlara “Örnek Din Görevlisi” seçilmesiiçin teklifte bulunacağım ”dedi.





