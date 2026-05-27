Uzmanlardan Kritik Uyarı! Bu Hata Kurban Etini Bozuyor

Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlardan vatandaşlara önemli uyarılar gelmeye başladı. Özellikle kurban etinin yanlış şekilde muhafaza edilmesi hem sağlık sorunlarına hem de ciddi et kaybına yol açabiliyor.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşların en sık yaptığı hatalardan birinin sıcak eti poşetleyip doğrudan buzdolabına kaldırmak olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre yeni kesilen etin hava almadan üst üste bırakılması, etin yanmasına, renginin değişmesine ve bakteri oluşumuna neden olabiliyor. Bu durum hem etin kalitesini düşürüyor hem de insan sağlığını tehdit ediyor.

“ETLERİN DİNLENDİRİLMESİ ŞART”

Federasyon Başkanı Osman Yardımcı, kurban etinin kesim sonrası mutlaka dinlendirilmesi gerektiğini belirterek vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Yardımcı, özellikle sıcak havalarda etlerin serin ortamda muhafaza edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Evlerde klima varsa çalıştırılsın. Etler temiz bir örtü veya sergi üzerine yayılarak belirli aralıklarla çevrilmeli. Yaklaşık 5-6 saat dinlenen et hem kendini toparlar hem de işlenirken zayiat vermez.”

YANLIŞ SAKLAMA HASTALIK SAÇABİLİR

Uzmanlar, sıcak etin poşet içinde bekletilmesinin bakteri oluşumunu hızlandırdığına dikkat çekiyor. Özellikle büyük parçaların üst üste konulmasının ciddi risk oluşturduğu belirtilirken, vatandaşların hijyen kurallarına mutlaka dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

Etlerin küçük porsiyonlar halinde hazırlanması ve tamamen soğuduktan sonra buzdolabına kaldırılması öneriliyor.

ET ZAYİATI BÜYÜK ORANDA AZALDI

Yıllardır vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirten Osman Yardımcı, doğru muhafaza yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla Türkiye genelinde et kaybının önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

Eskiden yanlış saklama nedeniyle yüzde 25-30 seviyelerinde yaşanan et zayiatının, bilinçli muhafaza yöntemleri sayesinde yüzde 3-5 seviyelerine kadar gerilediği ifade edildi.

