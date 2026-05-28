Trafikte Telefon Kullanana Ağır Yaptırım Geliyor

Karayolu güvenliğini artırmaya yönelik yeni denetim uygulamaları kapsamında trafikte cep telefonu kullanan sürücülere yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte direksiyon başında telefon kullandığı tespit edilen sürücülere hem yüksek para cezası uygulanacak hem de tekrar eden ihlallerde ehliyetlerine geçici süreyle el konulacak.

Yetkililer, özellikle son dönemde artan trafik kazalarında cep telefonu kullanımının önemli bir risk oluşturduğunu belirterek denetimlerin sıklaştırıldığını açıkladı.

İlk İhlalde Para Cezası

Yeni uygulamaya göre araç kullanırken telefonla konuştuğu veya telefonda işlem yaptığı belirlenen sürücülere ilk etapta 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İl emniyet müdürlüklerinin drone destekli gerçekleştirdiği denetimlerde ihlaller havadan da takip ediliyor. Şehir genelinde trafik ekiplerinin aralıksız denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Tekrarında Ehliyete El Konulacak

Aynı ihlalin bir yıl içerisinde ikinci kez tespit edilmesi halinde ise yaptırımlar daha da ağırlaşacak. Bu durumda ceza miktarı 20 bin liraya yükselirken, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle geçici olarak el konulacak.

Ayrıca sürücü belgesinin yeniden teslim edilebilmesi için kişinin sistemde bulunan tüm trafik cezalarını eksiksiz şekilde ödemesi gerekecek.

Emniyet Kemeri Denetimleri de Artıyor

Yeni uygulamanın yalnızca cep telefonu kullanımını kapsamadığı, emniyet kemeri denetimlerinin de sıklaştırıldığı belirtildi.

Seyir halinde emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira para cezası uygulanacak. Bu ihlalin bir yıl içinde dört kez tekrarlanması halinde ise sürücünün ehliyetine yine 30 gün süreyle geçici olarak el konulacağı ifade edildi.

Yetkililer, uygulamanın temel amacının cezadan çok trafik kazalarının ve can kayıplarının önüne geçmek olduğunu vurguladı.