TBB BAŞKANI SAĞKAN, STAJ EĞİTİM MERKEZİNDE İLK DERSİ VERDİTürkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Ramiz Erinç Sağkan ve Genel Sekreter Avukat Veli Küçük Isparta’ya geldi. Program dahilinde öğle saatlerinde Isparta Barosu'na gelen Sağkan, önceAvukat Esme Baydar'ın ruhsat törenine katıldı.Aynı binadaki Staj Eğitim Merkezi'nin de açılışını yapan Başkan Sağkan,2022-2023 yılının staj eğitimi ilk dersini verdi.2000 yılından bu yana avukatlık yaptığını söyleyen Sağkan, "Staj sonrası yapılacak hataların sonuçları çok ağır olabiliyor. Bir yılı iyi değerlendirin. Aklınıza ne takılıyorsa sorun. Avukat olma konusunda net iseniz mesleğe dair ne gerekiyorsa öğrenin." dedi ve kendi hayatından örnekler vererek mesleği anlattı.Sağkan,"Dünyanın en onurlu mesleği avukatlık" dedi.İlk dersin ardından karşılıklı hediye takdimleri yapıldı, protokol ziyaretlerine çıkıldı.