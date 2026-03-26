KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Doğru UPS Seçimi Neden Önemlidir?
Elektrik kesintileri, cihazlar üzerinde ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle doğru kesintisiz güç kaynağı
seçimi büyük önem taşır.
UPS Kapasitesi Nasıl Hesaplanır?
UPS seçerken cihazların toplam güç tüketimi hesaplanmalıdır. Bu sayede doğru kapasitede bir cihaz seçilebilir.
Akü Süresi ve Performans
UPS cihazlarının akü süresi, kesinti anında ne kadar süre enerji sağlayacağını belirler. Uzun süreli koruma için yüksek kapasiteli modeller tercih edilmelidir.
Güvenlik Özellikleri
Modern UPS sistemleri:
- Aşırı yük koruması
- Kısa devre koruması
- Voltaj düzenleme
gibi özellikler sunar.
Marka ve Kalite Faktörü
Kaliteli markalar, daha uzun ömürlü ve güvenilir ürünler sunar. Bu nedenle bilinen ve güvenilir markalar tercih edilmelidir.
Yanlış UPS Kullanımının Riskleri
Yanlış UPS seçimi:
- Cihaz arızalarına
- Veri kaybına
- Ek maliyetlere
neden olabilir.
Sonuç
Doğru UPS seçimi, cihaz güvenliği ve iş sürekliliği için kritik öneme sahiptir.