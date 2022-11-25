İktisadi Araştırmalar Vakfı ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odasının birlikte düzenlediği ‘Türkiye-Özbekistan Ekonomik İş Birliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar’ adlı sempozyum 24 Kasım Perşembe günü ÖZBEKİSTAN TAŞKENT Wyndham Hotelde gerçekleştirildi. Sempozyuma Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader de katıldı.Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk-Özbek İş Adamları Derneğinin davetlisi olarak sempozyuma katılan ITSO Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, T.C. Taşkent Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar, Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı Türkiye Masası Genel Müdürü Azizbek Salahaddinov, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davron Vakhabov ile görüşmeler gerçekleştirdi.