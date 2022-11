Eğirdir'de 30 Aileye Mantar Ranza Desteği Töreni Gerçekleşti.



Kaymakam Adem Çelik; 'Projenin hayata geçirilmesinde tabii ki geçmişten gelen bir tarihi var.'



Baka Genel Sekreteri Volkan Güler; '120 Milyon liralık bir yatırımı gerçekleştirmeye devam ediyoruz.'



Başkan Veli GÖK, 'Destek alan ailelerin ilk geliriyle eşlerine bilezik alma geleneğini devam ettirelim.'.



Isparta'nın Eğirdir İlçesinde 30 Aileye Mantar Ranzası desteği töreni gerçekleşti.



Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen, İlçe Protokolü, projeden destek alan aileler ve çok sayıda davetli katıldı.



2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, 04.11.2020 tarihinde Eğirdir Belediyesi tarafından yürütülen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen, Sosyal Belediyecilik anlayışıyla İstihdam Artırma ve Girişimciliği Geliştirme Projesi imzalanarak, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi temsilcilerinden oluşan komisyonun belirlemiş olduğu, gelir seviyesi düşük ve dezavantajlı gruba mantar üretim ranzası desteği sağlandı.



Bu Proje ile, planlanan 30 aileye ücretsiz verilecek olan mantar üretim ranzaları ile sosyal girişimciliğin özendirilerek dezavantajlı grupların düzenli gelir elde etmesinin sağlanması ve verilecek eğitimler ile halkın sosyal refahı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.



Proje kapsamında belirtilen ranza desteğinin 30 aileye verilmesiyle söz konusu aileler mantar satışından gelir elde edilebilecek, dolaylı yoldan ilçe ekonomisine de katkı sağlayacak. Bu doğrultuda her aileye iki adet 4 katlı 12 metre uzunluğunda ranza verilmiştir. Üretime geçen ailemiz ortalama 80 m² üretim odasında, 135m2 ekili alan yaratılarak 10 ton kompostla yılda asgari günümüz şartlarında 80.000,00 TL net kar elde edecek ve 1 oda 2 kişiye istihdam sağlamış olacak.



Proje 1.900.000.00 TL. ödeneğe sahip olup %75 i Baka %25 i Eğirdir Belediyesi tarafından karşılandı. Yapılan ihale sonucun da yaklaşık 1.400,000,00 tutarında ödeme gerçekleşti. Projenin son tarihi 04/02/2022 olarak daha önce belirlenmişti.



Bugün saat 11.00'de tamamlanan mantar ranzası teslim töreninde destek alan 30 aile adına konuşan üretici Beyhan Zayım; '2006 yılından beri Eğirdir'de üretilen mantarhaneye destek olmak için Antalya'dan dükkanımı kapatıp Eğirdir'e döndüm. Ve bir mantarhane kurdum, birinin hizmetinde çalışmaktansa kendi patronum olmak istedim. Üretmek istedim bütün bunlarla beraber zorluklarla tabii tek başıma olunca karşılaştım. Desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamıma, Sayın Belediye Başkanıma çok çok teşekkür ederim bizim yapmak istediğimiz üretmek. Ne kadar çok birlik, beraberlik olursak o kadar çok güzel iş çıkaracağımıza inanıyorum. Hepimize Allah yardım etsin. Satışından tut, kompostundan tut, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz.' İfadelerini kullandı.



Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı konuşmada; 'İlçemizin ekonomisi ağırlıkla tarıma dayalı ve elmacılık. Şu bir gerçek ki dünyanın en kaliteli, elması Eğirdir'de yetişiyor. Ancak bizim bir dezavantajımız var. Eğirdir'de şu anda çiftçi başına ortalama elma üretiminde 6 dekar ortalamamız var. Dünyanın en kaliteli elması Eğirdir'de yetişiyor olmasına rağmen orta ve uzun vadede bu küçük parsellerdeki üretimimizle ailemizi geçindirmemiz ve çiftçiliği yapmamız belki zor olur düşüncesiyle yeni ek alternatif gelir kaynakları ne yapabiliriz? Yeni istihdam geliştirici projeler ne yapabiliriz? diye düşündüğümüzde kültür mantarı üretimini de bunlardan bir tanesi olarak değerlendirdik. Gerçekten şu anda ilçemizde sekiz yüz aile, yıllık on beş bin ton mantar üretimiyle artık Türkiye'de söz sahibi olma yolunda olan ilçelerden birisiyiz. Birim alandaki geliri kıyasladığımızda diğer tarımsal faaliyetlerle kültür mantarı gibi kültür mantarı üretiminin daha rahat olduğu gözükmekte günümüzde. Bu duygu ve düşüncelerle Baka Genel Sekreterliğimiz, Eğirdir Belediyemiz, Eğirdir Kaymakamlığımız, Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğiyle bir taraftan ekonomik destekler ortaya koyarken, öbür tarafta eğitim ve yön verme alanlarında da tüm kurumlarımızın paydaşıyla beraber bugün 30 ailemize kültür mantarı üretiminde kullandıkları ranza desteğini sağlamak üzere bir aradayız. Ben de diyorum ki üreticilerimiz bunu daha da geliştirirler. Bugün başlayanlar yarın iki oda, üç oda, şeklinde kendilerini geliştirip hem kendilerine hem ilçemize hem ülkemize katkı sağlamayı düşünüyoruz. Tabii ki burada bu değerlendirmeyi yaparken eski hükümlü vakıftan destek almak durumunda olan ailelerimiz bayanlarımız, genç girişimcilerimiz şeklinde bir kriterle yola çıktık. Biz inanıyoruz ki özellikle bu projeye sahip çıkacak, değerlendirecek kesinlikle bayanlarımızdır. Destek alan ailelerimize bir önerimiz var. Bu kültür mantar üretiminde geleneksel hale geldi. İlk gelirinden hanımlarına birer bilezik yapıp teslim ediyorlar. Onu fotoğraflayıp bize gönderiyorlar. Dolayısıyla bu faaliyetin yürütülmesinde bayanlarımız kesinlikle büyük özveri içinde oluyorlar. Onlar bu işi yürütüyorlar. 'Bilezik almayanların projesi de iptal edilebilir' diye şakayla karışık söylüyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. 'dedi.



Baka Genel Sekreteri Volkan Güler; 'Çok kıymetli üreticilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii basın mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu kış gününde içimizi ısıtan böyle bir projeyle bir araya getirmemizin öncü vesilesi olan sayın başkanımıza hassaten teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce dile getirdi. 2006 yılında başlayan bir süreçle birlikte ilçemize çok önemli bir üretim ürünü kazandırılmış oldu. Bu bağlamda da buna vesile olmaktan çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Sayın Kaymakamım, değerli misafirler, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak ismi kalkınma ajansı ve bölgesel bir kalkınma ajansı olmak hasebiyle bir sektör yok. Tarım sektörü gibi tek bir odak veya turizm sektörü, sanayi gibi bir tek başına bir sektörle ilgilenmek gibi bir şeyimiz yok, lüksümüz yok. Bütün sektörleri, bütün alanlara hitap eden, ekonomik ve sosyal alanlara hitap eden çalışmaları yapmak zorundayız ki bu bağlamda da zaman zaman belki takip ediyorsunuzdur. Kış turizminden tutun, sanayiye yine turizm sektöründe, çok farklı sektörlerde sosyal alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Projelerimizi devam ettiriyoruz. Halihazırda şu anda ajans olarak 63 tane projenin sahada yatırımı devam ediyor. 120 Milyon liralık bir yatırımı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar beş yüzün üzerinde projeye 350 milyon TL'den fazla kaynak ayırdığımızı da belirtmek isterim Bunu şunun için dile getirdim. Birçok sektör, birçok başlık ve birçok kaynağı ayırıyoruz. Projeleri desteklemeye çalışıyoruz ama özellikle sosyal gelişmeyi destekleme programı gerçekten bizi en çok mutlu eden projeleri barındıran programımız, çünkü sosyal geliştirmeyi destekleyen program işte görüyoruz. 30 aile doğrudan hemen bugünden yarına katkıda bulunacak somut çıktıları hemen elde edebileceğimiz nitelikte projeleri desteklememize vesile oluyor. Yine keza aynı şekilde en önemli bir başka boyutu hem çok hızlı hem de çok farklı mekanlara dağılımı kırsal alana yayılımının sağlanması gerçekten bizim için çok mutluluk verici. Şöyle bir baktığımızda iki bin on dokuzdan bugüne kadar Antalya'da, Akseki'den, Kaş'a, Alanya'ya, Burdur'da Tefenni'den, Karamanlı'dan, Isparta'da, Eğirdir'den, Senirkent, Uluborlu birçok farklı ilçemize dokunan projeleri desteklemeye çalışıyoruz. Sosyal gelişmeyi destekleme programıyla. Burada programın sahibi olması hüviyetiyle bir artık teslim etmemiz gerekiyor. Ben sosyal gelişmeyi destekleme programımızın ana sahibi olan Bakanlığımıza ve tabii ki çok kıymetli bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradan kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çünkü burada biraz önce 30 aileyi temsilen konuşma yapan ve aslında çok mütevazı bir konuşma yaptı. Kendisiyle toplantı öncesinde, bu program öncesindeki konuşmamızda çok daha güzel detaylardan bahsetmiştik. Güzel bir ifadede bulundu. Dedi ki 'Ben başka bir yerde çalışan olmak istemiyorum. Kendi işimi kurmak kendi işimin patronu olmak istiyorum'diye. Bir bundan bahsetti. İkincisi sağ olsunlar birçok sıkıntı yaşadık ama devletimiz işte başta Sayın Kaymakamımız, belediye Başkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız elimizden tuttu. Bizim rtık kendi işimizin sahibi, patronu olmamızı sağladı diye dile getirdi. Burada da inşallah otuz aileyle sınırı kalmayacaktır. Çünkü Sayın Başkanımızla da program öncesinde konuştuk. Sadece bir mahalleye teneffüs etmiş bir yatırımdan bahsetmiyoruz. Çeşitli mahallelerde bunlar hayata geçecek. Bir taraftan da kendi bulundukları mahallelere ışık olacak, örnek olacak ümidini taşır. Başka kaynaklarla belki yine finansmanlar sağlanır. Yeni projeleri hayata geçirir veya insanlar kendi yatırımlarıyla benzeri üretime dahil olabilirler. Bu bağlamda ben tekraren Sayın Kaymakamımıza, Sayın Başkanımıza emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum konuşmamı tamamlamadan önce bir yeni çağrımız var. Ondan da bahsederek belki ilgililer olur. Buradan da bunu vesile kılmış olayım. Geçtiğimiz hafta itibariyle iki adet faizsiz kredi destek programını ilan ettik birincisi imalat sanayi faizsiz kayıt destek programı. İkincisi Eko Turizm'in geliştirilmesine yönelik bir faizsiz kredi destek programı. Geri ödemesiz dönemleri var. Birinin altı ay, birinin dokuz ay imalat sanayinde altı ay geri ödemesiz dönemimiz var. Eko turizmde ise dokuz ay geri ödemesiz dönemi var İmalat sanayinde altı ay geri ödemesiz dönemimiz var. Dokuz ay geri ödemesiz dönemi var. Otuz altı ay vadeli bir program uyguluyoruz. İmalat sanayiide küçük ve mikro işletmelere yönelik bir program. Yani daha çok kaynak ihtiyacı olanlar küçük bir mikrodan kastımız şu ikisini de kapsayan ana çerçeve elliden az. İstihdamı olan ve 50 milyon TL'den az net satış hasılatı ya da bir bilançosu olan işletmeleri kastediyoruz. Eko Turizmde de kırsaldaki turizm ürünlerinin desteklerini, turizm faaliyetlerini canlandırmak isteyen işletmelere yönelik yatırımımız olacak. Toplam 60 milyon TL'lik bir kaynağımız var. 50 milyon TL imar imalat sanayide 10 milyon TL'de Eko Turizm programında olacak. Buradan bu programda vesile kılarak ilan etmiş olalım. Belki aramızda bir taraftan da bunlara başvurabilecekler olabilir. Tekrar hem mevcut depremimizin hem de yerine gelecek olan projelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.' İfadelerini kullandı.



Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise yaptığı konuşmada; 'Batı Kalkınma Ajansımızın çok kıymetli Genel Sekreteri, değerli Belediye Başkanımız, çok kıymetli değerli daire amirlerimiz, değerli mesai arkadaşlarım ve bugün burada büyük bir mutluluk duyduğumuz bu projenin paydaşı olan çok kıymetli üreticilerimiz Bugün hakikaten çok önemli bir proje için burada birlikteyiz. Çünkü üretim üzerine bir faaliyet yürütülecek. İnsanlar burada üretecekler, evlerine ekmek götürecekler. Bu hakikaten çağımızda çok kıymetli. İnsana balık tutmayı öğretmek hepsinden belki de daha kıymetli. Böylesi bir projenin hayata geçirilmesinde tabii ki geçmişten gelen bir tarihi var bu işin. Mantarcılık projesinin özellikle Eğirdir'imizde. Bu noktada Sayın Belediye Başkanımız hakikaten teşekkür ediyoruz çok kıymetli çalışmalar yapmış geçmişte. Ve bugün de mantarcılık projesiyle hala ilgileniyor. Halen eli üzerinde bu projenin. Bu bakış gerçekten çok kıymetli. Evet Eğirdir'imiz Elma'nın başkenti. Çok önemli bir değere sahibiz ama elmayla kalmamak gerekir. Tabii ki ekonomiye yeni ürünler katacak. Yeni değerler, yeni katma değerler ile birlikte ilçe ekonomisine, ülke ekonomisine katkıda bulunmak durumundayız. Bugün de mantar projesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün üreticilerimize ranza desteği, Batı Kalkınma Ajansı'nın destekleri ve belediyemizin hazırlamış olduğu bu projeyle veriyoruz. Ben umut ediyorum ki bu üreticilerimiz de bu fırsatı çok iyi değerlendirirler. Ve bu projelerin de devamı gelir diye düşünüyorum çünkü az önce de ifade ettiğim gibi evet elma kıymetli ama artık yeni ürünler yeni değerler ortaya çıkarmak gerekli. Mantar'da bunun bir başlangıcı olabilir. Belki daha farklı ürünlerle yeniden gündeme gelinebilir. Ama bugün gelinen aşamada hakikaten mantar kıymetli bir ürün ben bütün üreticilerimize bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza genel sekreterimize, belediye başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Yine destek veren bizim kurumlarımızdan arkadaşlarımıza da bu projede yer alacak, üretici olacak arkadaşların seçiminde emek veren daire amiri arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ve üreticilerimize tekrar belediye başkanımızın hatırlattığı bu bilezik mevzunu ben de desteklediğimi ifade etmek istiyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum.' İfadelerini kullandı.



Eğirdir'de 1.900.000.00 TL. ödeneğe sahip proje ile destek alan isimler ise şu şekilde; Abdullah Dinçer, Osman Gülbudak, Ali Şenyiğit, Şefif Özongun, Beyhan Zayım, Ömer Özekin, Servet Türkcan, Selvihan Dönmez, Zeynep Metin, Rümeysa Köktaş, Mesut Çelik, Meryem Demirbaş, Elif Çiçek, Emine Ünver, Abdullah Karataş, Emine Yılmaz, Mehmet Yavuz, Sabina Mammadhuseynzade, Medine Yılmaz, Neşe İnce, Mehmet Akif Akıncı, Ramazan Türkoğlu, Cennet Yılmaz, Feciriye Özbek, Ayşe Pala, Mehmet Şeker, Ayşe Karabay, Aysun Üzmen, Aysel Öçal, Safiye Üzmen.



