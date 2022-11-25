isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA'DA ENERJİ KABLOLARININ YÜZDE 67’Sİ YERALTINDA

ISPARTA'DA ENERJİ KABLOLARININ YÜZDE 67’Sİ YERALTINDA
TÜRKİYE
G.Tarihi: 25.11.2022 00:38
155057 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
​Isparta’ya yapılan yatırımlarla yeraltı kablo oranı yüzde 67’yi aştı
 Isparta Valisi Aydın Baruş’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılında AEDAŞ’ın ilin enerji altyapısına yaptığı yatırımlar ile 2023 yılına yönelik projeleri konuşuldu. Toplantıda AEDAŞ yetkilileri, 2022 yılı içinde 170 km alçak gerilim, 107 km orta gerilim kablosunun yer altına alındığını ve şehir merkezinde yeraltı kablo oranın yüzde 43’ten yüzde 67’nin üzerine çıktığını bildirdi.
Kamu ve özel sektör geçtiğimiz günlerde Isparta’nın “enerjisi” için buluştu. Isparta Valisi Aydın Baruş’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ), 2022’de Isparta’ya yaptığı yatırımlar ve 2023 yılına yönelik projeleri ele alındı.
Isparta Valisi Aydın Baruş’un başkanlığında yapılan genel değerlendirme toplantısına TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, AEDAŞ üst düzey yöneticileri katıldı.

 ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KABLOLARIN YÜZDE 67’Sİ YERALTINDA
AEDAŞ üst yönetiminin 2022 yılında Isparta iline yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştığı toplantıda, 2023’de hayata geçirilmesi planlanan projeler konuşuldu. Toplantıda AEDAŞ yetkililerinin yaptığı sunumda 2022 yılında hayata geçirilen yatırımlarla şehir merkezine 170 km alçak gerilim, 107 km orta gerilim yeraltı şebekesi ile 3 bin 260 LED aydınlatma armatürü tesis edildiği, şehrin aydınlatmalarının yenilendiği bildirildi. Yapılan yatırımlarla şehir merkezinde yüzde yaklaşık 43 seviyesinde olan yeraltı kablo oranın 24 puan artarak yüzde 67’in üzerine çıkarken alçak gerilim yeraltı hat uzunluğunun toplam şebekeye oranı yüzde 25’ten yüzde 40’a, orta gerilim yeraltı hat uzunluğunun ise yüzde 18’den yüzde 27’e çıktığı kaydedildi.

80 KM’LİK HATTA KAR VE BUZ YÜKÜNE DAYANIKLILIĞI YÜKSEK KABLOLAR ÇEKİLİYOR
Bu arada halen devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verilerek havai hatlarda yapılan yenileme kapsamında, buz ve kar yüküne dayanıklılık oranı oldukça yüksek olan alpek kablo değişimlerinin sürdüğüne işaret edilerek yılsonuna kadar 
 
316802813-665905778309803-6698398072863450686-n316943818-665905774976470-8372045626528334559-n316950510-665905771643137-3050892735174023529-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Dereboğazı karayolunda trafik kazası 1 kişi öldü
EYT'lilere müjde! Milyonlar bunu bekliyordu
Isparta Sektörel İstişare Toplantıları Turizm Sektörü İle Başladı
Müstakbel Damat filminin galası Isparta'da Meydan AVM'DE gerçekleştirildi
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Günün haberleri: Ne grip ne Kovid: Süper enfeksiyon
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI
Isparta Valisi Baruş'un Öğretmenler Günü Mesajı
Isparta'da Yunus Timlerinden Suça Geçit Yok!
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olayını gece bekçisi tespit etti
ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZDEN BİLGİLENDİRME!
ISPARTA VE BURDUR İÇİN HAVA DURUMU UYARISI
35 yaş üstü kadınlar öğretim kontenjanı geliyor
HAYDİ ISPARTA MAÇA! HEDEF 10 BİN TARAFTAR
Zehir tacirlerine geçit yok! Isparta Jandarma'dan operasyon
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! GERİ SAYIN BAŞLADI
Isparta'nın en güzel balıkçı limanına hoş geldiniz
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Gelen son dakika haberine akaryakıta göre indirim geliyor!
On binlerce sağlık personeli alınacak!
ISPARTA YUNUS EKİPLERİ SUÇA GEÇİT VERMİYOR
ISPARTA'DA SİBER SUÇLARA GEÇİT YOK!
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON: DEDEKTÖR KÖPEK MİLON'DAN KAÇMADI
ISPARTA'DA JANDARMA FUARA KATILAN VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ
Isparta'da doğal fermente sucuk için adres Halk Et
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Şiirle 'şiddete hayır' dedilerŞiirle 'şiddete hayır' dediler23 Kasım 2022
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olayını gece bekçisi tespit ettiIsparta'da motosiklet hırsızlığı olayını gece bekçisi tespit etti23 Kasım 2022
Isparta'da Yunus Timlerinden Suça Geçit Yok!Isparta'da Yunus Timlerinden Suça Geçit Yok!23 Kasım 2022
ITSO Başkanı Çelik’ten “24 Kasım Öğretmenler Günü” Kutlama MesajıITSO Başkanı Çelik’ten “24 Kasım Öğretmenler Günü” Kutlama Mesajı23 Kasım 2022
Isparta'nın en güzel balıkçı limanına hoş geldinizIsparta'nın en güzel balıkçı limanına hoş geldiniz20 Kasım 2022
Günün haberleri: Ne grip ne Kovid: Süper enfeksiyonGünün haberleri: Ne grip ne Kovid: Süper enfeksiyon23 Kasım 2022
ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZDEN BİLGİLENDİRME!ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZDEN BİLGİLENDİRME!23 Kasım 2022
Isparta Valisi Baruş'un Öğretmenler Günü MesajıIsparta Valisi Baruş'un Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2022
EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’ÜN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’ÜN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI 23 Kasım 2022
Zehir tacirlerine geçit yok! Isparta Jandarma'dan operasyonZehir tacirlerine geçit yok! Isparta Jandarma'dan operasyon21 Kasım 2022
EYT'lilere müjde! Milyonlar bunu bekliyorduEYT'lilere müjde! Milyonlar bunu bekliyordu25 Kasım 2022
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON: DEDEKTÖR KÖPEK MİLON'DAN KAÇMADIISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON: DEDEKTÖR KÖPEK MİLON'DAN KAÇMADI18 Kasım 2022
HAYDİ ISPARTA MAÇA! HEDEF 10 BİN TARAFTARHAYDİ ISPARTA MAÇA! HEDEF 10 BİN TARAFTAR21 Kasım 2022
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARIGÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI19 Kasım 2022
Isparta İl Özel İdaresi’nin 350 Milyon Liralık Bütçesi Oy Birliği İle Kabul EdildiIsparta İl Özel İdaresi’nin 350 Milyon Liralık Bütçesi Oy Birliği İle Kabul Edildi25 Kasım 2022
Halıkent Kapalı Pazaryerinde güçlendirme çalışmaları tamamlandıHalıkent Kapalı Pazaryerinde güçlendirme çalışmaları tamamlandı23 Kasım 2022
ISPARTA'DA SİBER SUÇLARA GEÇİT YOK!ISPARTA'DA SİBER SUÇLARA GEÇİT YOK!18 Kasım 2022
Müstakbel Damat filminin galası Isparta'da Meydan AVM'DE gerçekleştirildiMüstakbel Damat filminin galası Isparta'da Meydan AVM'DE gerçekleştirildi24 Kasım 2022
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?23 Kasım 2022
ISPARTA YUNUS EKİPLERİ SUÇA GEÇİT VERMİYORISPARTA YUNUS EKİPLERİ SUÇA GEÇİT VERMİYOR18 Kasım 2022