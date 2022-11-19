Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında yapılan "Yedi Bölgede Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" proje yarışmasında Eğirdir İlçesi Balkırı Köyü'nde yaşayan Hilal Çevik "Doğanın Mucizesi Sağlığın Adresi" adlı projesiyle 2018 yılında il üçüncüsü olmuştur. Aldığı dereceyle işlerini büyüten girişimci Çevik elma, erik ve şeftali meyvelerini, sonbaharın gelişiyle de cennet hurması meyvesini kurutarak satışını yapmaktadır.Cennet hurması antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyvedir. Kabukları soyulan cennet hurmaları saplarından aparatlarına takılarak tellere asılmaktadır. Asılan meyveler yaklaşık 30 günde kurumakta olup, 2 kilogram yaş meyveden bir kilogram kuru ürün elde edilmektedir.Kendi bahçesindeki cennet hurmalarını toplayıp kurutan girişimcinin sonraki hedefi, kurutma tesisi kurarak işini daha da büyütmektir.