Sav Belediyesi’nin Araç Filosu

Genişlemeye devam ediyor

Türkiye Belediyeler Birliği’nce Sav Belediye Başkanlığına hibe edilen Damperli Kamyonu teslim alan Belediye Başkanı Şakir İpekçi, “Halkımızın sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımıza istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Son 3,5 yılda büyük hizmetlerin gerçekleştirildiği Sav Kasabası’nda Belediyenin araç filosu da bir yandan genişlemeye devam ediyor. 3,5 yılda 60 milyon lirayı aşkın yatırımın gerçekleştirildiği Sav Kasabasına geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından da sıfır kilometre damperli kamyon hibe edildi.

Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi’nin girişimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç ve milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz’ün destekleri sonucu Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Sav belediyesine sıfır kilometre Ford marka damperli kamyon hibe edildi.

Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, “Belediyemiz çalışmalarını durmaksızın yoğun çalışma temposunda devam ettirirken bir yandan da araç filomuzu yenileyerek yeni araçları beldemize kazandırmayı sürdürüyoruz” dedi. .

Hibe kamyonun belediyeye teslim edilmesinin ardından bir açıklama yapan Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, “ Sav’ımıza en iyi şekilde hizmet etmek için, halkımızın sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımıza istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda araç filomuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Kamyonun belediyemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Fatma Şahin' e, Türkiye Belediyeler Birliğimizin Genel Sekreteri Sayın Hayri Baraçlı' ya, Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Halil İbrahim Azak’ a, TBMM Başkanvekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç' e, Milletvekilimiz Sayın Mehmet Uğur Gökgöz’ e ve Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü’ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kamyonumuz beldemize ve belediyemize hayırlı olsun.' dedi.

Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, “Daha öncede Belediyeler Birliği kanalıyla Kasabamıza kazandırmak için itfaiye aracı, ve forklift satın almıştık” dedi. İpekçi, daha önce satın alınan veya hibe suretiyle kazandırılan iş makinelerini şu şekilde sıraladı:

“İtfaiye aracı, damperli kamyon, forklift, 3 Traktör, 1 Grayder, 1 kepçe, 1 kazıcı (mini), 1 makam aracı, 1 pikap (Orman Genel Müdürlüğünden hibe), 1 süpürge aracı Isuzu, 1 ilaçlama aracı (fırtına), 1 kamyonet (İl Özel İdareden), 3 traktör römorku, 1 çöp kamyonu, 1 çim traktörü, 1 adet Kılavuz (kanal açma aracı), 3 tane kar kürüme küreği, 1 adet lastikli kepçe(yükleyici).”