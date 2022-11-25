Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa ve bakanlık yetkilileri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarete İl Müdürü Abdullah Borca da eşlik ederken, görüşmede Isparta’nın Dijital İkiz Uygulaması değerlendirildi.Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma Projesi ile Isparta’nın havadan çekilen fotoğraflarıyla gerçek zamanlı 3 boyutlu dijital ikizi oluşturuldu. Şehrin dijital ikiziyle trafikten sürdürülebilir mimariye, enerji verimliliğinden kamu hizmetlerine kadar akıllı bir şehir planlamasının hayata geçirilmesi hedefine ulaşılacak. Bunun yanı sıra olası doğal afetlerin de önlenmesi amaçlanıyor. Proje belediyenin imar ve diğer hizmetlerinin yanında vatandaşlara da gidemedikleri ancak merak ettikleri bölgeleri önceden online inceleme fırsatı da sunacak.Belediyede yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile ilgili heyete bilgiler veren Isparta Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Ali Ulvi Atasoy, belediyede Coğrafi Bilgi Sistemini kurduklarını belirterek sistem hakkında bilgiler verdi. Atasoy, “Şehrimizin CBS alt yapısını oluşturmaya başladık. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüzde şehrin kanalizasyon altyapısı haritalandırıldı ve bakanlığımızla paylaşıldı. Kent rehberimizde çeşitli yerlerin, bölgelerin konumlarını bakanlığımızla birlikte paylaştık. Kısa süre içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mezarlık İşleri Müdürlüğümüzün tüm verilerini bakanlığımızla paylaşmış olacağız” dedi.