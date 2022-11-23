Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Hüseyin Arslan getirildi

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Hüseyin Arslan getirildi. Hüseyin Arslan 22 Kasım 2022 tarihinde yeni görevine başladı.

Isparta Belediyesinin hedefleri doğrultusunda kültürel ve sanatsal bir yapının oluşmasını sağlamak ve korumak üzere çalışmalar yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, güncel sanat anlayışını, dünya ve ülke gündemini takip eden kültürel aktiviteleri geniş kitleler ile buluşturuyor. Ayrıca farklı sanat dallarına yönelik sanat atölyeleri açarak toplumun her kesimini kültür ve sanat faaliyetleri ile buluşturmak üzerine projeler gerçekleştiriyor.