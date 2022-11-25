EĞİRDİR KOŞULLARINDA ‘KUZU GÖBEĞİ’ MANTARI DENEMESİ BAŞLADI.

Başkan Veli GÖK; ‘Üreticimize, çiftçimize tarımsal faaliyette fayda sağlamak istiyoruz.’Isparta’nın Eğirdir İlçesinde ‘Kuzugöbeği’ mantarı denemesi bugün gerçekleşti. Mersin Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile Eğidir’de denemesi yapılan ‘Kuzugöbeği’ mantarından Nisan ve Mayıs aylarında başarılı sonuç alınması bekleniyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök yaptığı açıklamada; ‘Ülkemizde kişi başına düşen arazi miktarı diğer bölgelerle kıyasladığımızda daha az olduğu için Eğirdir’de kişi başına ortalama 6 dekar gibi tarımsal faaliyette bulunuluyor. Dolayısıyla elmacılığın yanında ek gelir kaynaklarına da ihtiyaç var. Bunu bir dönem ‘Kültür Mantarcılığı’ ile ilçemizde başlamıştık. Şu anda 800 ailemiz bu anlamda üretim yapıyor, 2022 yılı sonunda 15 bin ton üretimle ve 3 bin kişi istihdam sağlıyor. Yeni ürünlerle bunu devam ettirme amacındayız. Dar ve küçük alanda tarımsal faaliyette nasıl para kazanılır düşüncesi ile Mersin’deki Araştırma Enstitümüzün yapmış olduğu bir çalışmayı bizde ilçemizde bir deneyim yapıp belki bundan sonraki süreçte bölgemizdeki çiftçilerimize de önerebilir hale geliriz, inşallah buda bölge halkının ekonomisine tarımsal faaliyetlerde katkı sağlar diye düşünüyoruz. Üniversitelerimizin, Araştırma Enstitülerimizin bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize tarımsal faaliyetlerde katkı sağlamak istiyoruz, ülkemiz tarımındaki bilgileri ve deneyimleri çiftçilerimizle buluşturup, bu yapılacak faaliyetlerle kırsalda yerinde çözümler ile bölge insanımıza fayda getirmeyi planlıyoruz.’ ifadelerini kullandı.