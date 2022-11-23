Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Doğancı, Yenice ve Dere mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.Ziyaretlerine Doğancı mahallesinden başlayan Vali Baruş mahalle muhtarlığında Muhtar Ali Divarci ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından Gürkan İlkokulu ve Gürkan İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Vali Baruş öğrencilerin derslerine katılarak öğrencilerle sohbet etti.Sonrasında Yenice Mahallesine geçen Vali Baruş Muhtar İsmail Akkaya ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Baruş daha sonra mahallede devam eden Giyim ve İğne Oyası kurslarını ziyaret etti. Mahallede son olarak Yenice Anaokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş minik öğrencilerle bir araya geldi.Son ziyaretini Dere Mahallesine gerçekleştiren Vali Baruş, burada da Muhtar Şakir Taşçeken ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Vali Baruş Hediye Un Fabrikası İlkokulu ve Ahmet Ersöz İmam Hatip Lisesi’ni de ziyaret ederek öğrencilerle uzun süre vakit geçirdi.Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik ettiler.