Çünür’e Döner Restoranlı Dev Proje

Isparta Belediyesi, uzun yıllardır atıl durumda bulunan Çünür Mesirelik Alanı’nı büyük bir yaşam alanına dönüştürmek için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgede yapılacak projelerle Çünür Tepesi’nin kentin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini açıkladı.

360 Derece Dönen Restoran Yapılacak

Mahalle muhtarlarıyla birlikte alanda incelemelerde bulunan Başkan Başdeğirmen, proje kapsamında dikkat çeken birçok yatırımın hayata geçirileceğini söyledi. Açıklanan projeler arasında şelale, büyük bir süs havuzu, kafeterya, yeni otopark alanları ve en dikkat çeken detay olarak 360 derece dönen restoran yer aldı.

Başkan Başdeğirmen, yapılacak restoranın Isparta’da ilk olacağını belirterek, ikinci katın döner sistemle tasarlanacağını ifade etti. Restoranın yaklaşık bir saat içinde tam tur atarak ziyaretçilere Isparta manzarasını izleme imkanı sunacağı belirtildi.

Şelale ve Sosyal Alanlar Yapılacak

Projede ayrıca şelale altında yaklaşık 500 metrekarelik havuz, geniş yeşil alanlar, badem ağaçları, yenilenen mescid ve 150 araçlık otopark da yer alacak. Bölgenin dört mevsim farklı güzellik sunacağını söyleyen Başdeğirmen, Çünür Tepesi’nin “Isparta’nın Türkiye’ye bakan yüzü” olacağını ifade etti.

Muhtarlardan Destek

Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, uzun yıllardır kullanılmayan alanın modern projeyle yeniden değerlendirildiğini belirterek Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Mahalle muhtarları da bölgeye kazandırılan projelerin Isparta’ya değer katacağını ifade etti.

Başkan Başdeğirmen ayrıca bölgede hasta yakınları için yapılması planlanan otel projesinin de devam ettiğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasının ardından alanın önemli bir sosyal yaşam merkezi haline geleceğini söyledi.