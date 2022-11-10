Isparta Ticaret Borsası tarafından, ilimiz ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan, Isparta Elması’nın bahçeden sofraya kadar olan serüveninin fotoğraflanarak bilinirliğini ve marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen “Çiçekten Meyveye Isparta Elması” fotoğraf yarışması tamamlanmıştır. Dereceye giren katılımcıları tebrik ederiz.Yarışma ödül töreni 11 Kasım Saat 15:00’da GÖKKUBBE fuar merkezinde 17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış töreninde gerçekleştirilecektir.Dereceye giren yarışmacıların listesi şu şekildedir:Birincilik Ödülü: MERT İSMAİL ŞANAL- (meyvesuyuluk)İkincilik Ödülü: MUSTAFA DİNÇ (Fulya-5_elma_cicekleri)Üçüncülük Ödülü: MEHMET ALTINAY (elma_iscisi)MANSİYONMEHMET GÜLTEKİN (5)EKREM ŞAHİN (elma_havuzu)MUZAFFER MURAT İLHAN (sandiklar)SERGİLEMEMEHMET GÜLTEKİN (1)MEHMET GÜLTEKİN (3)ARİF MİLLETLİ(127016-4)TAHİR AKAY (190179)MEHMET ALTINAY (banttaki_elma)MUZAFFER MURAT İLHAN (eller)MUZAFFER MURAT İLHAN (toplama)LEVENT PEKMEZCAN( Elma çiçeği)LEVENT PEKMEZCAN( Mavi sis)RAMAZAN TARI(Elmanın yolculuğu)MUSTAFA DİNÇ (Fulya-1_elma_toplama)MUSTAFA DİNÇ (Fulya-6_elma_paketleme)MERT İSMAİL ŞANAL- (Iskarçaalanı)VOLKAN KAPLAN (KAPLAN1)VOLKAN KAPLAN (KAPLAN4)VOLKAN KAPLAN (KAPLAN6)NECATİ SAVAŞ(NCT1)NECATİ SAVAŞ(NCT6)EKREM ŞAHİN (renkli_elma)ALİ ASLAN (kirmizi)ALİ ASLAN (toplama)ALİ ASLAN ( turuncu)ALİ ASLAN (aile)PELİN ŞAHİN( yükleme)Kamuoyuna duyurulur.