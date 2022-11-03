BAŞKAN VELİ GÖK ‘KUZUGÖBEĞİ’ MANTARCILIĞI İÇİN KOLLARI SIVADI.

Isparta’nın Eğirdir İlçesinde çok değerli olan ‘Kuzugöbeği’ mantarcılığı için teknik çalışma başlatıldı.

Daha önceki yıllarda İl Genel Meclisi Üyeliği yaptığı dönemlerde Eğirdir’e ‘Kültür Mantarcılığı’nı getiren ve binlerce kişiye iş istihdamı sağlayan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök son olarak kültür mantarcılığı ile uğraşan vatandaşlara ranza desteği projesini hayata geçirmişti. Şimdi ise başkan Gök ‘Kuzugöbeği’ mantarcılığı için kolları sıvadı.

Önceki gün teknik ekibi ile birlikte Mersin’in Erdemli İlçesine giden Başkan Veli Gök burada Türkiye’de ilk defa yetiştirilmeye başlanan ‘Kuzugöbeği’ mantarcılığı ile ilgili teknik çalışma başlattı.

Bilindiği gibi Mersin’in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde kurulan serada, vitamin deposu olarak bilinen, en değerli mantar türlerinden kuzugöbeği üretimi başlamıştı. Mantarlar yaş olarak toplandığında kilosu 400 TL’ye, kurusu ise 3 bin TL’ye satılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Enstitüsü Müdürlüğü, Toros Dağları’nın eteklerinde doğal olarak mart ve nisan aylarında çıkan ‘kuzugöbeği’ mantarı yetiştirmek için bir süre önce sera kurmuştu.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve teknik ekibi Mersin’de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ederek ‘Kuzugöbeği’ mantarı yetiştiriciliği ve diğer konularda kurumlar arası beraber yapılabilecek işbirliği ile ilgili Enstitü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü ve Araştırmacı Dr. Atilla Ata ile uzun süre istişarelerde bulundu.

Başkan Veli Gök daha sonra Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başkan Veli Gök misafirperverliklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başta Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu’na ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü ve personeline teşekkür etti.

Önümüzdeki süreçte Eğirdir’de ‘Kuzugöbeği’ mantarı projesi hayata geçerse bölgemiz insanı hem üretecek, hem de kazanacak, böylelikle ülke ekonomimize de proje büyük katkı sağlayacak.